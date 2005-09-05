Медики рассказали, как рак можно диагностировать по ногтям

Ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин.



Изменения формы и цвета ногтей могут быть признаком рака легких и других видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли западные специалисты после того, как изучили случай англичанки Дженни Уильямс Тэйлор.



Об этом пишет



Она опубликовала пост с фотографией измененной формы своего ногтя, после чего врачи диагностировали у нее рак легких на ранней стадии.



Как отметили специалисты, неестественная деформация ногтя, изменение направление роста (например, загнутость внутрь), а также утолщение самих кончиков пальцев может быть признаком рака легких. Именно такие симптомы наблюдались у британки.Также ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин: слишком бледные ногти могут быть признаками заболевания печени. А темные образования под ногтями могут быть предвестниками рака кожи.



Поскольку рак у Дженни Уильямс Тэйлор был обнаружен на ранней стадии, у нее есть возможность справиться с болезнью.



«Я опубликовала фотографию на своей стене, спрашивая, видел ли кто-нибудь такие ногти. После изнурительных 2 недель в клиниках я получила результаты. Рак в обоих легких!!!! – написала англичанка. – Надеюсь, что этот пост может помочь кому-то еще обнаружить болезнь на ранних стадиях».



Читайте также: Медики объяснили, как по цвету кожи диагностировать болезнь



При этом специалисты рекомендуют тем, кто обнаружил изменения в ногтях, не паниковать, поскольку симптом – еще не болезнь. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Изменения формы и цвета ногтей могут быть признаком рака легких и других видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли западные специалисты после того, как изучили случай англичанки Дженни Уильямс Тэйлор.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на if24 Она опубликовала пост с фотографией измененной формы своего ногтя, после чего врачи диагностировали у нее рак легких на ранней стадии.Как отметили специалисты, неестественная деформация ногтя, изменение направление роста (например, загнутость внутрь), а также утолщение самих кончиков пальцев может быть признаком рака легких. Именно такие симптомы наблюдались у британки.Также ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин: слишком бледные ногти могут быть признаками заболевания печени. А темные образования под ногтями могут быть предвестниками рака кожи.Поскольку рак у Дженни Уильямс Тэйлор был обнаружен на ранней стадии, у нее есть возможность справиться с болезнью.«Я опубликовала фотографию на своей стене, спрашивая, видел ли кто-нибудь такие ногти. После изнурительных 2 недель в клиниках я получила результаты. Рак в обоих легких!!!! – написала англичанка. – Надеюсь, что этот пост может помочь кому-то еще обнаружить болезнь на ранних стадиях».При этом специалисты рекомендуют тем, кто обнаружил изменения в ногтях, не паниковать, поскольку симптом – еще не болезнь.



