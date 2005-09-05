Раздел: Медицина
Медики рассказали, как рак можно диагностировать по ногтям
Ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин.
Изменения формы и цвета ногтей могут быть признаком рака легких и других видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли западные специалисты после того, как изучили случай англичанки Дженни Уильямс Тэйлор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на if24.
Она опубликовала пост с фотографией измененной формы своего ногтя, после чего врачи диагностировали у нее рак легких на ранней стадии.
Как отметили специалисты, неестественная деформация ногтя, изменение направление роста (например, загнутость внутрь), а также утолщение самих кончиков пальцев может быть признаком рака легких. Именно такие симптомы наблюдались у британки.Также ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин: слишком бледные ногти могут быть признаками заболевания печени. А темные образования под ногтями могут быть предвестниками рака кожи.
Поскольку рак у Дженни Уильямс Тэйлор был обнаружен на ранней стадии, у нее есть возможность справиться с болезнью.
«Я опубликовала фотографию на своей стене, спрашивая, видел ли кто-нибудь такие ногти. После изнурительных 2 недель в клиниках я получила результаты. Рак в обоих легких!!!! – написала англичанка. – Надеюсь, что этот пост может помочь кому-то еще обнаружить болезнь на ранних стадиях».
Читайте также: Медики объяснили, как по цвету кожи диагностировать болезнь
При этом специалисты рекомендуют тем, кто обнаружил изменения в ногтях, не паниковать, поскольку симптом – еще не болезнь.
Изменения формы и цвета ногтей могут быть признаком рака легких и других видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли западные специалисты после того, как изучили случай англичанки Дженни Уильямс Тэйлор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на if24.
Она опубликовала пост с фотографией измененной формы своего ногтя, после чего врачи диагностировали у нее рак легких на ранней стадии.
Как отметили специалисты, неестественная деформация ногтя, изменение направление роста (например, загнутость внутрь), а также утолщение самих кончиков пальцев может быть признаком рака легких. Именно такие симптомы наблюдались у британки.Также ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин: слишком бледные ногти могут быть признаками заболевания печени. А темные образования под ногтями могут быть предвестниками рака кожи.
Поскольку рак у Дженни Уильямс Тэйлор был обнаружен на ранней стадии, у нее есть возможность справиться с болезнью.
«Я опубликовала фотографию на своей стене, спрашивая, видел ли кто-нибудь такие ногти. После изнурительных 2 недель в клиниках я получила результаты. Рак в обоих легких!!!! – написала англичанка. – Надеюсь, что этот пост может помочь кому-то еще обнаружить болезнь на ранних стадиях».
Читайте также: Медики объяснили, как по цвету кожи диагностировать болезнь
При этом специалисты рекомендуют тем, кто обнаружил изменения в ногтях, не паниковать, поскольку симптом – еще не болезнь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
344
0
Также советуем посмотреть
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
Оставьте свой комментарий