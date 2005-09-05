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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как рак можно диагностировать по ногтям

Медики рассказали, как рак можно диагностировать по ногтямУченые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин.

Изменения формы и цвета ногтей могут быть признаком рака легких и других видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли западные специалисты после того, как изучили случай англичанки Дженни Уильямс Тэйлор.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на if24.

Она опубликовала пост с фотографией измененной формы своего ногтя, после чего врачи диагностировали у нее рак легких на ранней стадии.

Как отметили специалисты, неестественная деформация ногтя, изменение направление роста (например, загнутость внутрь), а также утолщение самих кончиков пальцев может быть признаком рака легких. Именно такие симптомы наблюдались у британки.Также ученые советуют обратить внимание на изменение цвета ногтевых пластин: слишком бледные ногти могут быть признаками заболевания печени. А темные образования под ногтями могут быть предвестниками рака кожи.

Поскольку рак у Дженни Уильямс Тэйлор был обнаружен на ранней стадии, у нее есть возможность справиться с болезнью.

«Я опубликовала фотографию на своей стене, спрашивая, видел ли кто-нибудь такие ногти. После изнурительных 2 недель в клиниках я получила результаты. Рак в обоих легких!!!! – написала англичанка. – Надеюсь, что этот пост может помочь кому-то еще обнаружить болезнь на ранних стадиях».

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При этом специалисты рекомендуют тем, кто обнаружил изменения в ногтях, не паниковать, поскольку симптом – еще не болезнь.
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 Теги: Медики, ногти, рак

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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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