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Раздел: Медицина  
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Дневная сонливость предвещает опасное заболевание

Дневная сонливость предвещает опасное заболеваниеРиск развития болезни Альцгеймера оказался увеличен.

Ученые из Университета Джона Хопкинса в США пришли к заключению о том, что настойчивое желание спать днем при достаточной продолжительности ночного сна является веской причиной для проверки на болезнь Альцгеймера. Доводы специалистов о том, почему дневная сонливость может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Eurekalert.

Несколько тысяч добровольцев в рамках данного исследования проходили тестирование и медицинские обследование. Проанализировав полученные данные, ученые заявили, что у пожилых людей, которые часто испытывали потребность во сне в дневное время, риск развития болезни Альцгеймера оказался увеличен в три раза в сравнении с теми, кто редко ощущал сонливость.

«Избыточная дневная сонливость и плохой ночной сон у людей преклонного возраста может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера», - констатировали в итоге исследователи.

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До этого научные специалисты Гарвардского университета смогли установить, что предвестником опасного заболевания может быть ощущение постоянного беспокойства и депрессивных состояний у человека. Это происходит в силу того, что на фоне процессов развивающейся болезни Альцгеймера, ухудшаются способности мозга к вниманию, концентрации и запоминанию новой информации.
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 Теги: Дневная сонливость

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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