Раздел: Медицина
Дневная сонливость предвещает опасное заболевание
Риск развития болезни Альцгеймера оказался увеличен.
Ученые из Университета Джона Хопкинса в США пришли к заключению о том, что настойчивое желание спать днем при достаточной продолжительности ночного сна является веской причиной для проверки на болезнь Альцгеймера. Доводы специалистов о том, почему дневная сонливость может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Eurekalert.
Несколько тысяч добровольцев в рамках данного исследования проходили тестирование и медицинские обследование. Проанализировав полученные данные, ученые заявили, что у пожилых людей, которые часто испытывали потребность во сне в дневное время, риск развития болезни Альцгеймера оказался увеличен в три раза в сравнении с теми, кто редко ощущал сонливость.
«Избыточная дневная сонливость и плохой ночной сон у людей преклонного возраста может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера», - констатировали в итоге исследователи.
Читайте также: Врачи рассказали, какую опасную болезнь предвещает дневная сонливость
До этого научные специалисты Гарвардского университета смогли установить, что предвестником опасного заболевания может быть ощущение постоянного беспокойства и депрессивных состояний у человека. Это происходит в силу того, что на фоне процессов развивающейся болезни Альцгеймера, ухудшаются способности мозга к вниманию, концентрации и запоминанию новой информации.
Ученые из Университета Джона Хопкинса в США пришли к заключению о том, что настойчивое желание спать днем при достаточной продолжительности ночного сна является веской причиной для проверки на болезнь Альцгеймера. Доводы специалистов о том, почему дневная сонливость может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Eurekalert.
Несколько тысяч добровольцев в рамках данного исследования проходили тестирование и медицинские обследование. Проанализировав полученные данные, ученые заявили, что у пожилых людей, которые часто испытывали потребность во сне в дневное время, риск развития болезни Альцгеймера оказался увеличен в три раза в сравнении с теми, кто редко ощущал сонливость.
«Избыточная дневная сонливость и плохой ночной сон у людей преклонного возраста может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера», - констатировали в итоге исследователи.
Читайте также: Врачи рассказали, какую опасную болезнь предвещает дневная сонливость
До этого научные специалисты Гарвардского университета смогли установить, что предвестником опасного заболевания может быть ощущение постоянного беспокойства и депрессивных состояний у человека. Это происходит в силу того, что на фоне процессов развивающейся болезни Альцгеймера, ухудшаются способности мозга к вниманию, концентрации и запоминанию новой информации.
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