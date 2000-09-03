Дневная сонливость предвещает опасное заболевание

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Человек, испытывающий сонливость в дневное время, входит в группу риска болезни Альцгеймера.

Тревога тоже является одним из первых признаков болезни Альцгеймера.

Болезнь приводит не к потере памяти, а к утрате способности считывать ее из нейронов.