Раздел: Медицина
Медики назвали лучшие и худшие позы для сна
Сон в различных позах приносит разную пользу.
Поза, в которой мы спим, может сильно влиять на состояние здоровья. Какие-то позы позволят нам хорошо выспаться и чувствовать себя с утра как огурчик. В других же можно проснуться с болями в мышцах, красными глазами и ощущениями, словно и не спал. Более того, можно серьезно испортить себе здоровье, если вы неправильно спите, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.
К наиболее вредным позам относятся:
Поза лежа на животе.
Это одна из самых неудачных поз для сна. Всем любителям поспать на животике рекомендуется пересмотреть свои предпочтения.
Во время сна в такой позе у человека получается неправильное положение шеи, в результате чего происходит перегиб шейных артерий и нарушается кровоснабжение головного мозга. Искривляются шейные позвонки. Кроме того, сдавливание грудной клетки затрудняет дыхание, нагружает сердце и пищеварительную систему.
Лежа на высокой подушке.
Аналогично, сон на высокой подушке негативно скажется на вашей осанке. Шея слишком высоко задирается, перекрывая доступ кислорода к мозгу. А недостаток кислорода в свою очередь приводит к отмиранию клеток головного мозга, в первую очередь отвечающих за интеллект и память.
Лучше всего подходит небольшая ортопедическая подушка, благодаря которой изгиб шеи во сне приобретает естественное положение.
Сюда же можно отнести и сон сидя. Бывает и такое, когда человек настолько устает, что может уснуть сидя за столом, или при поездке в транспорте. О полноценном отдыхе не может быть и речи.
Сон на слишком жесткой или слишком мягкой поверхности. Позвоночник либо неестественно распрямляется на жестком матрасе, либо же слишком сильно прогибается на мягком, что в свою очередь приводит к его искривлению, отекам, остеохондрозу и ряду других связанных заболевания.
Ну а теперь рассмотрим позы, в которых рекомендуется спать:
Поза лежа на спине, или “королевская”.
Это наиболее удачное положение для сна. Лежа на спине, человек лучше всего расслабляется, давая отдых и мышцам и позвоночнику, и внутренним органам, не препятствует нормальному кровообращению.
Благотворно сказывается на пищеварительной системе. Однако людям, страдающим нарушениями дыхания (храп, апноэ) все же рекомендуется избегать позу лежа на спине.
Поза на боку, или “зародыша”.
Также считается удачной. Не создает нарушений кровообращения, и позвоночник принимает свою естественную форму. Считается наиболее удачной позой, чтобы дать отдых ногам, чуть согнув их в коленях.
Стоит помнить, что сон на левом боку создает дополнительную нагрузку на сердце, так что лучше выбирайте правый бок.
Это были самые распространенные позы для сна. Понятное дело, что за ночь человек может регулярно менять положение тела, однако стоит себя приучить спать правильно, даже если первое время будет не комфортно.
Читайте также: Дневная сонливость предвещает опасное заболевание
Главное помните, что ваш позвоночник должен иметь естественный изгиб, а наклон шеи не должен препятствовать нормальному кровообращению. Приятных вам снов!
Поза, в которой мы спим, может сильно влиять на состояние здоровья. Какие-то позы позволят нам хорошо выспаться и чувствовать себя с утра как огурчик. В других же можно проснуться с болями в мышцах, красными глазами и ощущениями, словно и не спал. Более того, можно серьезно испортить себе здоровье, если вы неправильно спите, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.
К наиболее вредным позам относятся:
Поза лежа на животе.
Это одна из самых неудачных поз для сна. Всем любителям поспать на животике рекомендуется пересмотреть свои предпочтения.
Во время сна в такой позе у человека получается неправильное положение шеи, в результате чего происходит перегиб шейных артерий и нарушается кровоснабжение головного мозга. Искривляются шейные позвонки. Кроме того, сдавливание грудной клетки затрудняет дыхание, нагружает сердце и пищеварительную систему.
Лежа на высокой подушке.
Аналогично, сон на высокой подушке негативно скажется на вашей осанке. Шея слишком высоко задирается, перекрывая доступ кислорода к мозгу. А недостаток кислорода в свою очередь приводит к отмиранию клеток головного мозга, в первую очередь отвечающих за интеллект и память.
Лучше всего подходит небольшая ортопедическая подушка, благодаря которой изгиб шеи во сне приобретает естественное положение.
Сюда же можно отнести и сон сидя. Бывает и такое, когда человек настолько устает, что может уснуть сидя за столом, или при поездке в транспорте. О полноценном отдыхе не может быть и речи.
Сон на слишком жесткой или слишком мягкой поверхности. Позвоночник либо неестественно распрямляется на жестком матрасе, либо же слишком сильно прогибается на мягком, что в свою очередь приводит к его искривлению, отекам, остеохондрозу и ряду других связанных заболевания.
Ну а теперь рассмотрим позы, в которых рекомендуется спать:
Поза лежа на спине, или “королевская”.
Это наиболее удачное положение для сна. Лежа на спине, человек лучше всего расслабляется, давая отдых и мышцам и позвоночнику, и внутренним органам, не препятствует нормальному кровообращению.
Благотворно сказывается на пищеварительной системе. Однако людям, страдающим нарушениями дыхания (храп, апноэ) все же рекомендуется избегать позу лежа на спине.
Поза на боку, или “зародыша”.
Также считается удачной. Не создает нарушений кровообращения, и позвоночник принимает свою естественную форму. Считается наиболее удачной позой, чтобы дать отдых ногам, чуть согнув их в коленях.
Стоит помнить, что сон на левом боку создает дополнительную нагрузку на сердце, так что лучше выбирайте правый бок.
Это были самые распространенные позы для сна. Понятное дело, что за ночь человек может регулярно менять положение тела, однако стоит себя приучить спать правильно, даже если первое время будет не комфортно.
Читайте также: Дневная сонливость предвещает опасное заболевание
Главное помните, что ваш позвоночник должен иметь естественный изгиб, а наклон шеи не должен препятствовать нормальному кровообращению. Приятных вам снов!
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