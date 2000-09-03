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Раздел: Медицина  
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Чрезмерные физические нагрузки признаны опасными для здоровья

Чрезмерные физические нагрузки признаны опасными для здоровья Спорт полезен не всегда.

Сильная увлеченность физическими нагрузками может представлять для человека смертельную опасность. Соответствующие заключения сделаны канадскими учеными, представляющими Университет Британской Колумбии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По словам экспертов, спортсмены имеют повышенные риски развития сердечно-сосудистых недугов, даже учитывая тот факт, что постоянно подвергаются физнагрузкам. На это указывают данные о почти 800 атлетах, чей возраст составлял 35 лет и выше, а занятия спортивного характера они проводили трижды в неделю.

Участникам научной работы предстояло ответить на ряд вопросов, касавшихся занятий спортом, здоровья и семейной медицинской истории. Кроме того, добровольцев подвергли коронарной ангиографии, а также измерили их артериальное давление.

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Впоследствии признаки сердечно-сосудистых заболеваний удалось обнаружить у 94 граждан, еще у десятка имелись нарушения функций коронарной артерии. Хотя физнагрузки хорошо отражаются на работе организма, снижая риск ряда болезней, чрезмерная увлеченность спортом способна причинить здоровью человека вред.
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 Теги: спорт, вред

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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