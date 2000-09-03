Раздел: Медицина
Чрезмерные физические нагрузки признаны опасными для здоровья
Спорт полезен не всегда.
Сильная увлеченность физическими нагрузками может представлять для человека смертельную опасность. Соответствующие заключения сделаны канадскими учеными, представляющими Университет Британской Колумбии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам экспертов, спортсмены имеют повышенные риски развития сердечно-сосудистых недугов, даже учитывая тот факт, что постоянно подвергаются физнагрузкам. На это указывают данные о почти 800 атлетах, чей возраст составлял 35 лет и выше, а занятия спортивного характера они проводили трижды в неделю.
Участникам научной работы предстояло ответить на ряд вопросов, касавшихся занятий спортом, здоровья и семейной медицинской истории. Кроме того, добровольцев подвергли коронарной ангиографии, а также измерили их артериальное давление.
Читайте также: Медики назвали лучшие и худшие позы для сна
Впоследствии признаки сердечно-сосудистых заболеваний удалось обнаружить у 94 граждан, еще у десятка имелись нарушения функций коронарной артерии. Хотя физнагрузки хорошо отражаются на работе организма, снижая риск ряда болезней, чрезмерная увлеченность спортом способна причинить здоровью человека вред.
Сильная увлеченность физическими нагрузками может представлять для человека смертельную опасность. Соответствующие заключения сделаны канадскими учеными, представляющими Университет Британской Колумбии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам экспертов, спортсмены имеют повышенные риски развития сердечно-сосудистых недугов, даже учитывая тот факт, что постоянно подвергаются физнагрузкам. На это указывают данные о почти 800 атлетах, чей возраст составлял 35 лет и выше, а занятия спортивного характера они проводили трижды в неделю.
Участникам научной работы предстояло ответить на ряд вопросов, касавшихся занятий спортом, здоровья и семейной медицинской истории. Кроме того, добровольцев подвергли коронарной ангиографии, а также измерили их артериальное давление.
Читайте также: Медики назвали лучшие и худшие позы для сна
Впоследствии признаки сердечно-сосудистых заболеваний удалось обнаружить у 94 граждан, еще у десятка имелись нарушения функций коронарной артерии. Хотя физнагрузки хорошо отражаются на работе организма, снижая риск ряда болезней, чрезмерная увлеченность спортом способна причинить здоровью человека вред.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
166
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
Оставьте свой комментарий