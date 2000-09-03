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Раздел: Медицина  
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Эти советы помогут уберечь организм от переедания

Эти советы помогут уберечь организм от переедания Продукты питания могут вызывать серьезную зависимость.

Ученые назвали способы, которые помогут людям, сидящим на диете, избежать переедания. Материалы исследования появились в профильном издании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Пища, наравне с алкоголем и табаком, стала признанным наркотиком. Психотерапевт Майк Довс предупреждает, что продукты питания могут вызывать серьезную зависимость.

В 2010 году ученые из института Скриппса изучали связь пищевых привычек и гормонов. В рамках эксперимента крыс кормили высококалорийными продуктами, купленными в супермаркете. Одна группа подопытных могла есть в любое время, вторая – в течение четырех часов. Анализ показал, что неограниченный доступ к еде вызвал у грызунов ожирение и зависимость. Оказалось, процессы в головном мозге, изменили жир и сахар. Аналогичное воздействие продукты оказывают и на людей.

Во время еды организм вырабатывает гормон удовольствия дофамин. Когда его уровень падает, человек впадает в депрессию и начинает заедать подавленное состояние, ощущая улучшение. Со временем нейроны, вырабатывающие вещество, перестают работать самостоятельно, требуя стимуляцию. Так возникает зависимость.

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Ученые рекомендуют людям, сидящим на диете, взять себя в руки и перетерпеть симптомы зависимости несколько недель. Этого времени хватит для восстановления гормонального фона, после которого тяга к сладкому пройдет. В качестве заменителя глюкозы можно использовать баклажаны, орехи, яйца, апельсины, яблоки, гречку, коричневый рис, молочные продукты.
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 Теги: переедание, советы

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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