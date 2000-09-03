Раздел: Медицина
Эти советы помогут уберечь организм от переедания
Продукты питания могут вызывать серьезную зависимость.
Ученые назвали способы, которые помогут людям, сидящим на диете, избежать переедания. Материалы исследования появились в профильном издании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Пища, наравне с алкоголем и табаком, стала признанным наркотиком. Психотерапевт Майк Довс предупреждает, что продукты питания могут вызывать серьезную зависимость.
В 2010 году ученые из института Скриппса изучали связь пищевых привычек и гормонов. В рамках эксперимента крыс кормили высококалорийными продуктами, купленными в супермаркете. Одна группа подопытных могла есть в любое время, вторая – в течение четырех часов. Анализ показал, что неограниченный доступ к еде вызвал у грызунов ожирение и зависимость. Оказалось, процессы в головном мозге, изменили жир и сахар. Аналогичное воздействие продукты оказывают и на людей.
Во время еды организм вырабатывает гормон удовольствия дофамин. Когда его уровень падает, человек впадает в депрессию и начинает заедать подавленное состояние, ощущая улучшение. Со временем нейроны, вырабатывающие вещество, перестают работать самостоятельно, требуя стимуляцию. Так возникает зависимость.
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Ученые рекомендуют людям, сидящим на диете, взять себя в руки и перетерпеть симптомы зависимости несколько недель. Этого времени хватит для восстановления гормонального фона, после которого тяга к сладкому пройдет. В качестве заменителя глюкозы можно использовать баклажаны, орехи, яйца, апельсины, яблоки, гречку, коричневый рис, молочные продукты.
Ученые назвали способы, которые помогут людям, сидящим на диете, избежать переедания. Материалы исследования появились в профильном издании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Пища, наравне с алкоголем и табаком, стала признанным наркотиком. Психотерапевт Майк Довс предупреждает, что продукты питания могут вызывать серьезную зависимость.
В 2010 году ученые из института Скриппса изучали связь пищевых привычек и гормонов. В рамках эксперимента крыс кормили высококалорийными продуктами, купленными в супермаркете. Одна группа подопытных могла есть в любое время, вторая – в течение четырех часов. Анализ показал, что неограниченный доступ к еде вызвал у грызунов ожирение и зависимость. Оказалось, процессы в головном мозге, изменили жир и сахар. Аналогичное воздействие продукты оказывают и на людей.
Во время еды организм вырабатывает гормон удовольствия дофамин. Когда его уровень падает, человек впадает в депрессию и начинает заедать подавленное состояние, ощущая улучшение. Со временем нейроны, вырабатывающие вещество, перестают работать самостоятельно, требуя стимуляцию. Так возникает зависимость.
Читайте также: Чрезмерные физические нагрузки признаны опасными для здоровья
Ученые рекомендуют людям, сидящим на диете, взять себя в руки и перетерпеть симптомы зависимости несколько недель. Этого времени хватит для восстановления гормонального фона, после которого тяга к сладкому пройдет. В качестве заменителя глюкозы можно использовать баклажаны, орехи, яйца, апельсины, яблоки, гречку, коричневый рис, молочные продукты.
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