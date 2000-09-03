Раздел: Медицина
Врачи назвали главные плюсы жвачки
Вопреки заблуждениям, употребление жевательной резинки может нести пользу.
Большинство людей жуют жевательную резинку для удовольствия или по привычке. Другие – чтобы освежить дыхание после приема пищи или сигареты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Полезна или вредна она на самом деле? Удивительно, но за последние годы на эту тему было проведено много научных исследований. И вот что удалось доказать.
Она укрепляет здоровье зубов и десен
Когда вы жуете жвачку, у вас усиливается слюноотделение, что помогает нейтрализовать вредную кислоту, стимулирующую размножение бактерий во рту. Тем не менее резинка все же не может заменить полноценную чистку зубов.
Она освежает дыхание
Да, это вы и так знали. Но в некоторые жевательные резинки производители добавляют натуральные ингредиенты, например, экстракт коры магнолии. Они уменьшают количество бактерий в слюне, которые вызывают неприятный запах изо рта. Однако большинство жвачек могут лишь временно исправить ситуацию и замаскировать неприятный запах, не убирая его основную причину. И жвачки с сахаром в этом случае вреднее. Поэтому иногда лучше просто прополоскать рот водой, если у вас нет возможности почистить зубы.
Она помогает похудеть
Жевание жвачки – само по себе сродни физическому упражнению, ведь оно сжигает 11 калорий в час. А если это еще и отвлекает вас от поглощения чипсов и шоколадных батончиков, то польза жвачки возрастает многократно. Правда, исследования о том, снижает ли резинка аппетит, показывают противоречивые результаты.
Как она влияет на память?
Исследование, освещенное в журнале Appetite, показало, что резинка улучшает результаты некоторых когнитивных тестов, но только тогда, когда участники жевали ее до, а не во время испытаний. Эксперимент в общей сложности длился 15-20 минут. По мнению других исследователей, жвачка не помогает думать, и возможно, даже мешает. Ведь некоторые люди просто не могут делать два дела одновременно: например, думать (или ходить) и жевать резинку.
Может ли она снизить стресс?
Исследования показывают, что многие люди жуют жвачку, чтобы отвлечься или расслабиться. Но нет никаких очевидных доказательств того, что это уменьшает уровень беспокойства или стресса. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить – безусловно, жевать жвачку лучше, чем курить или поглощать килограммы сладостей.
Она помогает пищеварению
Согласно мнению ученых, жевательная резинка действительно уменьшает время, необходимое кишечнику для нормальной переработки пищи. Считается, что ее жевание, имитирующее пережевывание пищи, способствует волнообразным сокращениям мышц в кишечнике, необходимым для перемещения еды. Жевательная резинка также, по-видимому, снижает кислотность желудка, однако по поводу того, помогает ли она от изжоги, пока нет однозначного мнения. Возможно, стоит попробовать.
Читайте также: Врачи объяснили, как шоколад влияет на сердце
Самое главное – помните: независимо от того, как ее рекламируют, никакая жевательная резинка не может заменить чистку зубов, использование зубной нити и регулярный осмотр у стоматолога!
Большинство людей жуют жевательную резинку для удовольствия или по привычке. Другие – чтобы освежить дыхание после приема пищи или сигареты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Полезна или вредна она на самом деле? Удивительно, но за последние годы на эту тему было проведено много научных исследований. И вот что удалось доказать.
Она укрепляет здоровье зубов и десен
Когда вы жуете жвачку, у вас усиливается слюноотделение, что помогает нейтрализовать вредную кислоту, стимулирующую размножение бактерий во рту. Тем не менее резинка все же не может заменить полноценную чистку зубов.
Она освежает дыхание
Да, это вы и так знали. Но в некоторые жевательные резинки производители добавляют натуральные ингредиенты, например, экстракт коры магнолии. Они уменьшают количество бактерий в слюне, которые вызывают неприятный запах изо рта. Однако большинство жвачек могут лишь временно исправить ситуацию и замаскировать неприятный запах, не убирая его основную причину. И жвачки с сахаром в этом случае вреднее. Поэтому иногда лучше просто прополоскать рот водой, если у вас нет возможности почистить зубы.
Она помогает похудеть
Жевание жвачки – само по себе сродни физическому упражнению, ведь оно сжигает 11 калорий в час. А если это еще и отвлекает вас от поглощения чипсов и шоколадных батончиков, то польза жвачки возрастает многократно. Правда, исследования о том, снижает ли резинка аппетит, показывают противоречивые результаты.
Как она влияет на память?
Исследование, освещенное в журнале Appetite, показало, что резинка улучшает результаты некоторых когнитивных тестов, но только тогда, когда участники жевали ее до, а не во время испытаний. Эксперимент в общей сложности длился 15-20 минут. По мнению других исследователей, жвачка не помогает думать, и возможно, даже мешает. Ведь некоторые люди просто не могут делать два дела одновременно: например, думать (или ходить) и жевать резинку.
Может ли она снизить стресс?
Исследования показывают, что многие люди жуют жвачку, чтобы отвлечься или расслабиться. Но нет никаких очевидных доказательств того, что это уменьшает уровень беспокойства или стресса. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить – безусловно, жевать жвачку лучше, чем курить или поглощать килограммы сладостей.
Она помогает пищеварению
Согласно мнению ученых, жевательная резинка действительно уменьшает время, необходимое кишечнику для нормальной переработки пищи. Считается, что ее жевание, имитирующее пережевывание пищи, способствует волнообразным сокращениям мышц в кишечнике, необходимым для перемещения еды. Жевательная резинка также, по-видимому, снижает кислотность желудка, однако по поводу того, помогает ли она от изжоги, пока нет однозначного мнения. Возможно, стоит попробовать.
Читайте также: Врачи объяснили, как шоколад влияет на сердце
Самое главное – помните: независимо от того, как ее рекламируют, никакая жевательная резинка не может заменить чистку зубов, использование зубной нити и регулярный осмотр у стоматолога!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
303
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
Оставьте свой комментарий