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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, способные предотвратить инфаркт

Названы продукты, способные предотвратить инфарктМедики пришли к интересным выводам.

Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут защитить здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

К такому выводу пришли специалисты Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при больнице Архангела Михаила (Торонто). Их исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Одним из таких продуктов является оливковое масло. После его употребления в пищу в организме повышается концентрация белка плазмы крови - аполипопротеина A-IV (ApoA-IV), высокое содержание которого связано с пониженным риском развития болезней сердца.

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Отмечается также, что белок проявляет наибольшую активность ночью и "отдыхает" утром. Поэтому, по словам директора центра гематологии и исследования онкологических и аутоиммунных заболеваний, доктора Хеу Ни, наиболее уязвимы мы перед болезнью именно после сна.
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 Теги: инфаркт, продукты

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Сегодня, 10:20 » Автор: Анна Мартынова
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