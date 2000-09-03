Раздел: Медицина
Медики развенчали распространенные мифы о болезнях сердца и сосудов
Зачастую люди не подозревают об имеющейся болезни.
Ученые прокомментировали популярные теории о сердечно-сосудистых заболеваниях. По мнению экспертов, несколько из этих теорий, в которые верит огромное количество людей, - не что иное как мифы, от которых давно пора отказаться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Многие думают, что опасные болезни сердца передаются по наследству – если кто-то из родителей перенес инфаркт, он скорее всего случится у их потомства. Но ученые утверждают, что генетическая природа сердечно-сосудистых заболеваний отнюдь не перевешивает влияния образа жизни. Физическая активность и правильное питание реально помогают избежать появления заболевания тем, чьи родственники страдали от проблем с сердцем.
Заблуждением является и мнение о том, что мужчины чаще, чем женщины становятся жертвами сердечных недугов. По словам научных экспертов, с возрастом у женщин предрасположенность к болезням сердца и сосудов проявляется не в меньшей степени, чем у мужчин.
Также ошибкой является утверждение о том, что болезни сердца присущи только старикам. В условиях современных реалий у молодых людей риск пострадать от болезней сердца высок как никогда – этому содействуют малоподвижный образ жизни в детские годы, лишний вес, злоупотребление фастфудом и сахаром.
Большинство людей полагают, что инфаркт обязательно проявляется в виде острой боли в груди. Миф! Очень часто первыми симптомами инфаркта становятся тяжелое дыхание, рвота, боль в плече.
Читайте также: Медики развенчали наиболее распространенные мифы о здоровье
Еще одна теория гласит, что болезням сердца у человека предшествуют проблемы с давлением и гипертонией. Проблема в том, что зачастую люди не подозревают об имеющейся у них гипертонии, ее далеко не всегда удается диагностировать.
Ученые прокомментировали популярные теории о сердечно-сосудистых заболеваниях. По мнению экспертов, несколько из этих теорий, в которые верит огромное количество людей, - не что иное как мифы, от которых давно пора отказаться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Многие думают, что опасные болезни сердца передаются по наследству – если кто-то из родителей перенес инфаркт, он скорее всего случится у их потомства. Но ученые утверждают, что генетическая природа сердечно-сосудистых заболеваний отнюдь не перевешивает влияния образа жизни. Физическая активность и правильное питание реально помогают избежать появления заболевания тем, чьи родственники страдали от проблем с сердцем.
Заблуждением является и мнение о том, что мужчины чаще, чем женщины становятся жертвами сердечных недугов. По словам научных экспертов, с возрастом у женщин предрасположенность к болезням сердца и сосудов проявляется не в меньшей степени, чем у мужчин.
Также ошибкой является утверждение о том, что болезни сердца присущи только старикам. В условиях современных реалий у молодых людей риск пострадать от болезней сердца высок как никогда – этому содействуют малоподвижный образ жизни в детские годы, лишний вес, злоупотребление фастфудом и сахаром.
Большинство людей полагают, что инфаркт обязательно проявляется в виде острой боли в груди. Миф! Очень часто первыми симптомами инфаркта становятся тяжелое дыхание, рвота, боль в плече.
Читайте также: Медики развенчали наиболее распространенные мифы о здоровье
Еще одна теория гласит, что болезням сердца у человека предшествуют проблемы с давлением и гипертонией. Проблема в том, что зачастую люди не подозревают об имеющейся у них гипертонии, ее далеко не всегда удается диагностировать.
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