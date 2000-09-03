Раздел: Медицина
Психологи подсказали, как реагировать на детскую агрессию
Детская агрессия делится на три вида.
Каждый родитель в определенный момент взросления малыша сталкивается с детской агрессией. Такими эмоциями ребенок показывает свое несогласие – это нормальная реакция. Но как правильно реагировать родителям на агрессию крохи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Детская агрессия делится на три вида: физическая, вербальная и манипуляция взрослым человеком. Основная задача родителей – помочь малышу понять свои чувства, ведь очень часто дети сами не понимают, почему так реагируют. То есть, обязательно нужно проговаривать проблему, объяснять ребенку почему он злится, чем это вызвано. Например, «ты злишься не потому, что мама плохая, а потому что мама не дает тебе конфету».
Однако, очень часто сами родители неправильно реагируют на детскую злость, тем самым воспитывая в нем неправильную модель поведения в будущем. Самыми распространенными неправильными реакциями взрослых психолог называет такие: агрессия в ответ, игнорирование ребенка и когда родители поддаются на манипуляции и уступают крохе.
Если ребенок дерется, очень важно его остановить. Например, прижать его к себе и дождаться, пока он успокоится. Суть этого метода – показать, что взрослый сильнее, однако он не применяет свою силу, в ответ ударяя малыша. Также можно позволить ему выпустить злость на неодушевленный предмет – например, дать ему подушку, пускай побьёт ее.
Если ребенок ругается на родителей, важно остановить его, сразу же применив наказание, которое вы используете в других ситуациях. Это не должно быть физическое наказание, но важно, чтобы ребенок понял, что такое поведение в семье не приемлемо. Кроме того, когда кроха успокоится, важно объяснить ему, что он сделал не так, и как следует проявлять свои эмоции.
Читайте также: Психологи подсказали, как грамотно реагировать на детскую агрессию
Если ребенок использует манипуляцию, плачет и отказывается делать что либо, пока не добьётся своего, здесь важно не уступить, но при этом и не наказывать, поскольку наказание может только усугубить ситуацию. Разговаривайте с ним спокойно, но при этом дайте понять, что вы настроены решительно, и будет так, как сказали вы.
Каждый родитель в определенный момент взросления малыша сталкивается с детской агрессией. Такими эмоциями ребенок показывает свое несогласие – это нормальная реакция. Но как правильно реагировать родителям на агрессию крохи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Детская агрессия делится на три вида: физическая, вербальная и манипуляция взрослым человеком. Основная задача родителей – помочь малышу понять свои чувства, ведь очень часто дети сами не понимают, почему так реагируют. То есть, обязательно нужно проговаривать проблему, объяснять ребенку почему он злится, чем это вызвано. Например, «ты злишься не потому, что мама плохая, а потому что мама не дает тебе конфету».
Однако, очень часто сами родители неправильно реагируют на детскую злость, тем самым воспитывая в нем неправильную модель поведения в будущем. Самыми распространенными неправильными реакциями взрослых психолог называет такие: агрессия в ответ, игнорирование ребенка и когда родители поддаются на манипуляции и уступают крохе.
Если ребенок дерется, очень важно его остановить. Например, прижать его к себе и дождаться, пока он успокоится. Суть этого метода – показать, что взрослый сильнее, однако он не применяет свою силу, в ответ ударяя малыша. Также можно позволить ему выпустить злость на неодушевленный предмет – например, дать ему подушку, пускай побьёт ее.
Если ребенок ругается на родителей, важно остановить его, сразу же применив наказание, которое вы используете в других ситуациях. Это не должно быть физическое наказание, но важно, чтобы ребенок понял, что такое поведение в семье не приемлемо. Кроме того, когда кроха успокоится, важно объяснить ему, что он сделал не так, и как следует проявлять свои эмоции.
Читайте также: Психологи подсказали, как грамотно реагировать на детскую агрессию
Если ребенок использует манипуляцию, плачет и отказывается делать что либо, пока не добьётся своего, здесь важно не уступить, но при этом и не наказывать, поскольку наказание может только усугубить ситуацию. Разговаривайте с ним спокойно, но при этом дайте понять, что вы настроены решительно, и будет так, как сказали вы.
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