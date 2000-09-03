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Раздел: Медицина  
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В Беларуси появится хлеб для беременных

В Беларуси появится хлеб для беременныхТакой хлеб с витаминами понравится многим.

Сотрудники Белорусского государственного университета разработали витаминный комплекс «Славяна» и минеральный комплекс «Лада», которые могут использоваться в производстве хлебобулочной продукции, предназначенной специально для беременных женщин и кормящих мам. Сообщается, что данные комплексы смогут обеспечить женщин необходимыми питательными веществами, потребность в которых особенно высока во время беременности и грудного вскармливания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.

В витаминный комплекс «Славяна» входят витамины группы В (В1, В2, В9, В12), витамин РР и инулин – данные компоненты способствуют правильному развитию нервной системы плода, адекватному метаболическому и энергетическому обмену, полноценному делению клеток и передаче генетической информации. В состав минерального комплекса «Лада» входят кальций и инулин. Кальций укрепляет женские кости, которые испытывают повышенную нагрузку во время беременности, благоприятно действует на нервную систему и снижает риск возникновения гипертонуса матки. Инулин улучшает усвоение кальция и насыщает кости минералами.

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На настоящий момент специалисты разработали три рецептуры хлебцов с витаминно-минеральными комплексами и провели первые биологические исследования. Сообщается, что производство хлебобулочной продукции для беременных и кормящих женщин будет запущено в конце 2018 года.
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 Теги: Беларуси, хлеб, беременность

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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