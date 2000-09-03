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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему женщинам не стоит пить молоко

Медики рассказали, почему женщинам не стоит пить молокоЖенщины рискуют своим здоровьем.

Рак молочной железы считается чрезвычайно распространенным заболеванием в наши дни. Однако об этой болезни известно с древнейших времен, признаки рака и различных опухолей груди обнаружены даже у египетских мумий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Не всё так страшно: сейчас медицина обладает достаточными знаниями для того чтобы помочь женщине, у которой обнаружен процесс образования злокачественной опухоли. Конечно же, если заболевание замечено вовремя! Но самое главное - похоже, немецким диетологам удалось найти главные причины рака груди.

Если женщина употребляет в пищу много жирных молочных продуктов, она рискует своим здоровьем. Немецкие диетологи провели исследования, в результате которых выяснили: высокое потребление жира, в особенности жира, присутствующего в молоке, сыре и твороге, - фактор, способствующий появлению злокачественных клеток.

Обильное потребление жиров вызывает рост внутрибрюшного жира и повышает выработку гормонов эстрогена и прогестерона. Прием противозачаточных препаратов также может стать причиной избыточного количества эстрогена в женском организме. Этот фактор повышает риск заболеть раком молочной железы в несколько раз!

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Лучшая профилактика рака молочной железы - ограничить потребление жирного молока и жирного твердого сыра. Если ты будешь следить за своим меню пристально, удастся избежать не только проблем с лишним весом, но и возникновения ряда опасных заболеваний.
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 Теги: Медики, молоко, риск

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Сегодня, 21:22 » Автор: Едгар Букмирза
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