Раздел: Медицина
Психологи объяснили, как вовремя распознать нездоровые отношения
Стоит освободиться от собственных комплексов.
Мы часто ищем доказательств того, любят нас, и есть ли чувства настоящими. А о том, любим мы или только имитируем страсть, потому что мешают страхи, комплексы, невротические стремление, даже не задумываемся.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Вот несколько признаков того, что вы не любите, а скорее невротично привязаны:
Вам трудно быть собой, зато вы пытаетесь играть безупречность во всем. Ведь «найдя» наконец мужа или девушку своей мечты, боитесь их потерять. Не хотите повторить ошибки прежних отношений, в которых выглядели не лучшим образом.
Вы чувствуете себя «нужными» партнеру, и вас это радует. Женщины нередко становятся хорошими помощницами для своих избранников. Напоминают им, чтобы не забыли о важной встрече, позвонили маме. Пишут за них отчеты, стирают белье, выслушивают, как несправедливо обошелся с ними шеф на работе. Немало и мужчин, подобной заботой привязывают к себе.
Вы всегда «понимаете» партнера. Даже когда он оскорбляет вас или кого-то в вашем присутствии. Или когда предполагается позорных поступков, оправдываете все его сложным характером, тяжелым детством, тем, что его довели. Правда, не все еще потеряно, если вы ждете извинения и объяснения причин недостойного поведения.
Вы пытаетесь быть «скромной». В скромности много глубинных причин. Это и низкая самооценка, страх перед конфликтами, и ожидания защищенности от бурного мира. А также - ожидание вознаграждения. Например, что ваш партнер оценит вашу чистую душу и мягкий характер. Особенно по сравнению с теми стервозными женщинами, с которыми - и вы в этом не сомневаетесь - ему приходилось иметь дело к вам.
Читайте также: Психологи подсказали, как распознать лицемерного человека
Стоит только освободиться от собственных комплексов и фальшивых установок относительно того, какими мы должны быть, чтобы понравиться кому-то. Нужно всегда оставаться собой и прислушиваться к собственному сердцу.
Мы часто ищем доказательств того, любят нас, и есть ли чувства настоящими. А о том, любим мы или только имитируем страсть, потому что мешают страхи, комплексы, невротические стремление, даже не задумываемся.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Вот несколько признаков того, что вы не любите, а скорее невротично привязаны:
Вам трудно быть собой, зато вы пытаетесь играть безупречность во всем. Ведь «найдя» наконец мужа или девушку своей мечты, боитесь их потерять. Не хотите повторить ошибки прежних отношений, в которых выглядели не лучшим образом.
Вы чувствуете себя «нужными» партнеру, и вас это радует. Женщины нередко становятся хорошими помощницами для своих избранников. Напоминают им, чтобы не забыли о важной встрече, позвонили маме. Пишут за них отчеты, стирают белье, выслушивают, как несправедливо обошелся с ними шеф на работе. Немало и мужчин, подобной заботой привязывают к себе.
Вы всегда «понимаете» партнера. Даже когда он оскорбляет вас или кого-то в вашем присутствии. Или когда предполагается позорных поступков, оправдываете все его сложным характером, тяжелым детством, тем, что его довели. Правда, не все еще потеряно, если вы ждете извинения и объяснения причин недостойного поведения.
Вы пытаетесь быть «скромной». В скромности много глубинных причин. Это и низкая самооценка, страх перед конфликтами, и ожидания защищенности от бурного мира. А также - ожидание вознаграждения. Например, что ваш партнер оценит вашу чистую душу и мягкий характер. Особенно по сравнению с теми стервозными женщинами, с которыми - и вы в этом не сомневаетесь - ему приходилось иметь дело к вам.
Читайте также: Психологи подсказали, как распознать лицемерного человека
Стоит только освободиться от собственных комплексов и фальшивых установок относительно того, какими мы должны быть, чтобы понравиться кому-то. Нужно всегда оставаться собой и прислушиваться к собственному сердцу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
546
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
- Веселимся: подборка отличных анекдотов на воскресенье
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Оставьте свой комментарий