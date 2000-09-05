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Раздел: Медицина  
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Психологи объяснили, как вовремя распознать нездоровые отношения

Психологи объяснили, как вовремя распознать нездоровые отношенияСтоит освободиться от собственных комплексов.

Мы часто ищем доказательств того, любят нас, и есть ли чувства настоящими. А о том, любим мы или только имитируем страсть, потому что мешают страхи, комплексы, невротические стремление, даже не задумываемся.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Вот несколько признаков того, что вы не любите, а скорее невротично привязаны:

Вам трудно быть собой, зато вы пытаетесь играть безупречность во всем. Ведь «найдя» наконец мужа или девушку своей мечты, боитесь их потерять. Не хотите повторить ошибки прежних отношений, в которых выглядели не лучшим образом.

Вы чувствуете себя «нужными» партнеру, и вас это радует. Женщины нередко становятся хорошими помощницами для своих избранников. Напоминают им, чтобы не забыли о важной встрече, позвонили маме. Пишут за них отчеты, стирают белье, выслушивают, как несправедливо обошелся с ними шеф на работе. Немало и мужчин, подобной заботой привязывают к себе.

Вы всегда «понимаете» партнера. Даже когда он оскорбляет вас или кого-то в вашем присутствии. Или когда предполагается позорных поступков, оправдываете все его сложным характером, тяжелым детством, тем, что его довели. Правда, не все еще потеряно, если вы ждете извинения и объяснения причин недостойного поведения.

Вы пытаетесь быть «скромной». В скромности много глубинных причин. Это и низкая самооценка, страх перед конфликтами, и ожидания защищенности от бурного мира. А также - ожидание вознаграждения. Например, что ваш партнер оценит вашу чистую душу и мягкий характер. Особенно по сравнению с теми стервозными женщинами, с которыми - и вы в этом не сомневаетесь - ему приходилось иметь дело к вам.

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Стоит только освободиться от собственных комплексов и фальшивых установок относительно того, какими мы должны быть, чтобы понравиться кому-то. Нужно всегда оставаться собой и прислушиваться к собственному сердцу.
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 Теги: Психологи, нездоровые отношения

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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