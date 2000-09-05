Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики рассказали, как питание влияет на сонливость

Медики рассказали, как питание влияет на сонливость

Похожие новости по теме

Эксперты подсказали, как справиться с послеобеденной сонливостью Зарядиться энергией и стать бодрым после обеда можно без кофе и энергетиков.

Эти продукты могут вызвать сонливость Почему после еды возникает сонливость и как с ней справиться.