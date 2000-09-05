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Клинические испытания подтвердили пользу каннабиса при психозе

Клинические испытания подтвердили пользу каннабиса при психозе Препараты на основе каннабидиола могут заменить популярные антипсихотики.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Psychiatry, показало, что каннабидиол – химическое соединение, обнаруженное в каннабисе, – может быть идеальным препаратом против психоза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

В настоящее время основное лечение людей с диагнозом психоза включает в себя использование лекарств, которые были обнаружены еще в 1950 году. Эти препараты являются не только очень устаревшей формой помощи, но и не работают для многих больных людей.

Между тем, каннабидиол уже доказал свою антипсихотичность. Это было подтверждено 6-недельными клиническими испытаниями. Было показано, что органическое химическое соединение облегчает симптомы болезни и поддерживает действие других лекарств. Тем не менее, неврологические механизмы этого действия до сих пор оставались неопределенными.

Исследователи изучили 33 пациента пациентов, которые испытали психотические эпизоды. Из них 16 человек были отобраны для приема 600 мг каннабидиола перорально, а остальные получали плацебо. Кроме того, участники были также исследованы с использованием аппарата функционального магнитного резонанса (МРТ).

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Показано, что каннабидиол нормализует активность мозга в областях, сильно связанных с психозом. Кроме того, никаких отрицательных побочных эффектов терапии не было продемонстрировано. По мнению ученых, это окончательное доказательство того, что соединение может облегчить симптомы болезни и должно быть разработано на основе нового поколения лекарств.
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 Теги: каннабидиол, польза

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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