» » Известное лекарство признано опасным для организма
Раздел: Медицина  
0

Известное лекарство признано опасным для организма

Известное лекарство признано опасным для организма Новое исследование выявило неприятные последствия употребления "Диклофенака".

Исследователи из Дании установили тесную связь между применением препарата «Диклофенак» и развитием патологий сосудов и сердца, резко повышающих риск смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В частности, ученые смогли удостовериться в том, что прием диклофенака увеличивает вероятность возникновения смертельных заболеваний на 50%. В том, что это так, они убедились, проанализировав медицинские данные о здоровье 6,3 миллионов человек возрастом от 46 до 49 лет.

Оказалось, что у людей, принимающих диклофенак, имеется существенно более высокая вероятность развития аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Ученые сравнивали состояние пациентов, употреблявших именно диклофенак, с показателями работы организма людей, употреблявших другие обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Оказалось, что принимавшие дикофенак страдали от сердечных заболеваний гораздо чаще.

Читайте также: Медики рассказали, как питание влияет на сонливость

Отдельно авторы работы отметили, признаки опасных осложнений от использования диклофенака проявляются уже в месячный период его употребления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Диклофенак, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     250
     0

Похожие новости по теме

Медики объяснили, почему нельзя резко худеть или набирать вес Медики объяснили, почему нельзя резко худеть или набирать вес

Любое колебание веса вызовет у организма стресс.

Эта привычная сладость существенно снижает риск инсульта Эта привычная сладость существенно снижает риск инсульта

Дополнительная защита от аритмии и инсультов.

Ученые назвали серьезную опасность частых колебаний веса Ученые назвали серьезную опасность частых колебаний веса

Это серьезная нагрузка для сердца и сосудов.

Обезболивающие препараты могут навредить сердцу Обезболивающие препараты могут навредить сердцу

К такому выводу пришли итальянские ученые.

Медики предупредили об опасности двух популярных лекарств Медики предупредили об опасности двух популярных лекарств

Употребление аспирина может привести к инсультам и сердечной недостаточности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх