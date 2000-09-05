Раздел: Медицина
Известное лекарство признано опасным для организма
Новое исследование выявило неприятные последствия употребления "Диклофенака".
Исследователи из Дании установили тесную связь между применением препарата «Диклофенак» и развитием патологий сосудов и сердца, резко повышающих риск смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, ученые смогли удостовериться в том, что прием диклофенака увеличивает вероятность возникновения смертельных заболеваний на 50%. В том, что это так, они убедились, проанализировав медицинские данные о здоровье 6,3 миллионов человек возрастом от 46 до 49 лет.
Оказалось, что у людей, принимающих диклофенак, имеется существенно более высокая вероятность развития аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Ученые сравнивали состояние пациентов, употреблявших именно диклофенак, с показателями работы организма людей, употреблявших другие обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Оказалось, что принимавшие дикофенак страдали от сердечных заболеваний гораздо чаще.
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Отдельно авторы работы отметили, признаки опасных осложнений от использования диклофенака проявляются уже в месячный период его употребления.
Исследователи из Дании установили тесную связь между применением препарата «Диклофенак» и развитием патологий сосудов и сердца, резко повышающих риск смерти, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, ученые смогли удостовериться в том, что прием диклофенака увеличивает вероятность возникновения смертельных заболеваний на 50%. В том, что это так, они убедились, проанализировав медицинские данные о здоровье 6,3 миллионов человек возрастом от 46 до 49 лет.
Оказалось, что у людей, принимающих диклофенак, имеется существенно более высокая вероятность развития аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Ученые сравнивали состояние пациентов, употреблявших именно диклофенак, с показателями работы организма людей, употреблявших другие обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Оказалось, что принимавшие дикофенак страдали от сердечных заболеваний гораздо чаще.
Читайте также: Медики рассказали, как питание влияет на сонливость
Отдельно авторы работы отметили, признаки опасных осложнений от использования диклофенака проявляются уже в месячный период его употребления.
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