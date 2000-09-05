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Медики назвали эффективную ягоду для мужского здоровья

Медики назвали эффективную ягоду для мужского здоровьяКак ягода годжи влияет на организм.

Ягоды годжи (тибетский барбарис, китайская дереза, шамбала) - это небольшие плоды дерева дереза, семейства пасленовых.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Живи активно.

Пасленовые также включают картофель, томаты, баклажаны, перец чили и другие хорошо известные овощи, но все они уступают годжи по количеству полезных составляющих.

Состав ягод годжи
 витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12) витамин С (в два раза больше, чем в цитрусовых) витамин Е; германий (используется для профилактики рака) кальций и калий; цинк и медь; марганец, никель, фосфор; кадмий, кобальт, селен, хром; каротин (в 20 раз больше, чем в моркови) йод (больше, чем у гранате, яблоках и шпинате) аминокислоты; моносахариды и полисахариды; бетаин.

Как ягода годжи влияет на организм
 Благодаря такому богатому арсеналу витаминов и минералов годжи успешно справляется с оздоровлением организма и благоприятно влияет на его органы и системы.

Свойства годжи помогают в профилактике и лечении:
болезни Альцгеймера;
головной боли и головокружение повышенного холестерина;
высокого уровня сахара в крови болезней глаз и сердечно-сосудистых заболеваний;
болезней почек заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, дисбактериоза;
болезней дыхательной системы артрита и артроза, атеросклероза, бессонницы и нарушений;
нарушений памяти;
депрессии, апатии и хронической усталости;
импотенции у мужчин и фригидности у женщин;
йододефицита.

Но польза ягод годжи на этом не заканчивается. Они помогают бороться с симптомами климакса и ПМС, очищают кровь, насыщают организм витаминами и микроэлементами, повышают иммунитет, снимают воспалительные процессы и улучшают метаболизм.

Все это делает ягоды годжи одним из лучших продуктов для похудения (калорийность 253 ккал на 100 г), оздоровление и антистарения.

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Обратите внимание! Годжи могут спровоцировать расстройство желудка. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта перед тем, как включить ягоды в свой рацион, лучше проконсультироваться у врача.
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 Теги: ягода годжи, польза для здоровья

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Сегодня, 09:45 » Автор: Ирина Шевченко
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