Раздел: Медицина
Медики назвали привычку, способствующую похудению
Почему нужно начинать утро со стакана воды натощак.
Если взять за привычку ежедневно после пробуждения выпивать стакан воды, то вы сможете избавиться от многих проблем, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Недостаток жидкости в организме приводит к развитию сердечных заболеваний, артриту, ожирению, геморрою и прочим неприятностям, говорят эксперты.
1. Улучшение метаболизма. Согласно исследованиям, выпитая натощак вода на 25% ускоряет процессы метаболизма. Программа похудения даст лучший результат, и вы легко сбросите лишний вес.
2. Выведение токсинов. Вода запускает работу кишечника и помогает организму быстро избавиться от вредных веществ.
3. Потеря веса. Заполнив желудок водой, вы не сможете переесть, а регулировка веса будет происходить естественным образом.
4. Устранение изжоги. При повышенной кислотности желудка беспокоит изжога, а выпив воду натощак, вы разбавите кислую среду.
5. Состояние кожи. Морщины станут менее заметными, пройдут кожные высыпания и прочие проблемы с кожей, если пить натощак воду. Жидкость улучшает приток крови к коже и способствует быстрому обновлению.
6. Польза для волос. Недостаток жидкости приводит к истончению и ломкости волос. Чтобы устранить проблему, нужно пить воду.
7. Профилактика цистита и камней в почках. Привычка пить воду на голодный желудок помогает снизить уровень кислотности, что предотвращает развитие камней в почках. К тому же, токсины начинают выводиться быстрее, а они, как известно, являются причиной развития цистита.
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8. Укрепление иммунитета. Лимфатической и иммунной системе жидкость необходима. Вы не будете часто болеть, особенно инфекционными заболеваниями.
Если взять за привычку ежедневно после пробуждения выпивать стакан воды, то вы сможете избавиться от многих проблем, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Недостаток жидкости в организме приводит к развитию сердечных заболеваний, артриту, ожирению, геморрою и прочим неприятностям, говорят эксперты.
1. Улучшение метаболизма. Согласно исследованиям, выпитая натощак вода на 25% ускоряет процессы метаболизма. Программа похудения даст лучший результат, и вы легко сбросите лишний вес.
2. Выведение токсинов. Вода запускает работу кишечника и помогает организму быстро избавиться от вредных веществ.
3. Потеря веса. Заполнив желудок водой, вы не сможете переесть, а регулировка веса будет происходить естественным образом.
4. Устранение изжоги. При повышенной кислотности желудка беспокоит изжога, а выпив воду натощак, вы разбавите кислую среду.
5. Состояние кожи. Морщины станут менее заметными, пройдут кожные высыпания и прочие проблемы с кожей, если пить натощак воду. Жидкость улучшает приток крови к коже и способствует быстрому обновлению.
6. Польза для волос. Недостаток жидкости приводит к истончению и ломкости волос. Чтобы устранить проблему, нужно пить воду.
7. Профилактика цистита и камней в почках. Привычка пить воду на голодный желудок помогает снизить уровень кислотности, что предотвращает развитие камней в почках. К тому же, токсины начинают выводиться быстрее, а они, как известно, являются причиной развития цистита.
Читайте также: Медики назвали привычку, "убивающую" печень
8. Укрепление иммунитета. Лимфатической и иммунной системе жидкость необходима. Вы не будете часто болеть, особенно инфекционными заболеваниями.
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