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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали эффективную ягоду для профилактики диабета

Врачи назвали эффективную ягоду для профилактики диабетаДевять ценных плюсов винограда для здоровья.

Эксперты в области здорового питания назвали 9 уникальных преимуществ винограда для здоровья человека.

Узнав о них, многим захочется еще чаще налегать на эти сладкие лакомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.

Виноград помогает бороться с лишним весом, так как содержит антиоксиданты флавоноиды. Одна чашка винограда содержит около 100 калорий, при этом она обеспечивает неплохое насыщения. Это прекрасное противовоспалительное продукт и снова за счет содержащихся в нем антиоксиданты, которые снижают степень повреждения клеток, защищая их мембраны. Употребление от 1 до 2 чашек винограда в день ограничивает количество химических реакций, которые запускают воспаление в теле. Виноград очень полезен для здоровья сердца продукт. Некоторые компоненты в этих ягодах снижают артериальное давление и уровень воспалений из-за окислительного стресса, улучшают кровоток и защищают сосудистую систему.

Польза от употребления винограда может получить не только сердце, но и мозг. В сладких ягодах есть полифенолы, которые поддерживают здоровье сосудов мозга и положительно влияют на когнитивную деятельность. Виноград защищает кожу благодаря специфическим фитонутриентов, что препятствует проникновению ультрафиолетовой радиации. Также виноград эффективно снижает риск диабета за счет ресвератрола - антиоксиданта, улучшает контроль уровня сахара в крови.

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Прекрасной идеей будет принимать виноград для увлажнения организма, ведь на 82% он состоит из воды. Употребление винограда снижает риск некоторых видов рака опять-таки за счет влияния антиоксидантов. Даже виноградный сок приносит свою пользу за счет фенольных компонентов. Ну а регулярное употребление виноградного вина в умеренных количествах снижает опасность хронических болезней и улучшает здоровье в целом.
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 Теги: виноград, польза для здоровья

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Сегодня, 12:31 » Автор: Ирина Шевченко
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