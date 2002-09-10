Раздел: Медицина
Медики назвали эффективный фрукт для профилактики рака
Названы полезные свойства ананаса.
Ананас обладает противовоспалительными свойствами, защищает организм от свободных радикалов и борется с простудой и гриппом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Ананасы являются богатым источником витамина С, защищают организм от свободных радикалов - веществ, которые атакуют здоровые клетки в организме. Распространение свободных радикалов приводит к развитию атеросклероза и сердечных заболеваний, увеличивает интенсивность приступов астмы, а также приводит к повышенному риску развития некоторых видов рака (например, рака толстой кишки). Также свободные радикалы усугубят симптомы остеопороза и ревматоидного артрита.
Витамин С, содержащийся в ананасах, является самым важным антиоксидантом, чтобы помочь в борьбе с болезнями, перечисленными выше. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и борется с простудой и гриппом.
Ананас является отличным источником марганца, минерала, необходимого для некоторых ферментов, ответственных за повышение энергии. Существует также хорошая доза тиамина (витамин В1), который также поддерживает производство энергии.
Ананас очень благотворно влияет на здоровье глаз, защищая их от болезней, связанных с возрастом. Было доказано, что ежедневное употребление ананаса (и других фруктов, богатых антиоксидантами) значительно снижает риск развития макулярной дегенерации.
Ананас содержит фермент бромелайн. Он обладает противовоспалительным свойством и уменьшает отёчность. Помогает в лечение синусита, боли в горле, артрите и подагре.
Если вы едите ананасы вместе с другими продуктами, бромелайн будет использоваться, чтобы переварить их лучше, и ваше тело не успеет воспользоваться другими его свойствами. Для того чтобы получить больше полезных свойств ананаса, ешьте его между приёмами пищи.
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Употребление ананаса помогает в лечении следующих заболеваний: гиперактивность щитовидной железы, расстройство желудка, бронхит, катаракта, гипертония, артрит, запор, дифтерия и другие инфекции горла, при тошноте (укачивании) - рекомендуется стакан ананасового сока.
Ананас обладает противовоспалительными свойствами, защищает организм от свободных радикалов и борется с простудой и гриппом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Ананасы являются богатым источником витамина С, защищают организм от свободных радикалов - веществ, которые атакуют здоровые клетки в организме. Распространение свободных радикалов приводит к развитию атеросклероза и сердечных заболеваний, увеличивает интенсивность приступов астмы, а также приводит к повышенному риску развития некоторых видов рака (например, рака толстой кишки). Также свободные радикалы усугубят симптомы остеопороза и ревматоидного артрита.
Витамин С, содержащийся в ананасах, является самым важным антиоксидантом, чтобы помочь в борьбе с болезнями, перечисленными выше. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и борется с простудой и гриппом.
Ананас является отличным источником марганца, минерала, необходимого для некоторых ферментов, ответственных за повышение энергии. Существует также хорошая доза тиамина (витамин В1), который также поддерживает производство энергии.
Ананас очень благотворно влияет на здоровье глаз, защищая их от болезней, связанных с возрастом. Было доказано, что ежедневное употребление ананаса (и других фруктов, богатых антиоксидантами) значительно снижает риск развития макулярной дегенерации.
Ананас содержит фермент бромелайн. Он обладает противовоспалительным свойством и уменьшает отёчность. Помогает в лечение синусита, боли в горле, артрите и подагре.
Если вы едите ананасы вместе с другими продуктами, бромелайн будет использоваться, чтобы переварить их лучше, и ваше тело не успеет воспользоваться другими его свойствами. Для того чтобы получить больше полезных свойств ананаса, ешьте его между приёмами пищи.
Читайте также: Назван эффективный фрукт для профилактики сахарного диабета
Употребление ананаса помогает в лечении следующих заболеваний: гиперактивность щитовидной железы, расстройство желудка, бронхит, катаракта, гипертония, артрит, запор, дифтерия и другие инфекции горла, при тошноте (укачивании) - рекомендуется стакан ананасового сока.
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