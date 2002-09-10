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Медики объяснили, чем опасна безглютеновая диета

Медики объяснили, чем опасна безглютеновая диетаЧто произойдет, если полностью отказаться от глютена.

В последнее время набирает популярность режим питания, который исключает глютен.

Но стоит ли слепо следовать моде и вносить радикальные изменения в рацион, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Некоторые люди имеют аллергию на глютен, поэтому они не могут есть продукты с этим компонентом, пишет 24apteka. Но здоровым людям нужно задуматься и ознакомиться с последствиями отказа от глютена.

1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Глютен содержит клетчатку, является источником растительного волокна. Если вы отказываетесь от этих продуктов, то желудочно-кишечный тракт не получит дополнительной порции клетчатки. Дефицит суточной нормы растительных волокон приведет к хроническому запору, а в долгосрочной перспективе – к заболеваниям, которые могут повлиять на другие системы организма (диабет и сердечно-сосудистые болезни).

2. Повышение риска сердечно-сосудистых болезней

Ученые обнаружили, что отказ от глютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, которые в высокой концентрации содержатся в зернах, предотвращают сердечные болезни.

3. Ослабление иммунитета

Витамины группы B, содержащиеся в зерновых культурах, отвечают за сырье для производства энергии, за защиту для функций нервной системы и иммунитета. Также отказ от продуктов, содержащих глютен, приводит к авитаминозу и ослаблению иммунитета.

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4. Дестабилизация уровня сахара

Применение обработанных продуктов без клейковины (хлеб, тесто для пиццы, булочки, макароны и крекеры) могут увеличить уровень сахара в крови. В долгосрочной перспективе ведет к диабету.

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 Теги: безглютеновая диета, вред для здоровья

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Сегодня, 16:10 » Автор: Ирина Шевченко
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