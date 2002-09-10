Ученые назвали пробиотики вредными

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Биологи из Корнелльского университета решили проверить, есть ли связь между хронической усталостью и нарушением кишечной микрофлоры.

Некоторые виды пробиотиков помогут женщинам в борьбе с лишним весом, и надолго закрепить полученный результат. Ранее было доказано, что микрофлора кишечника тучных людей отличается от микрофлоры более стройных индивидов.