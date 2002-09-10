Раздел: Медицина
Ученые назвали пробиотики вредными
Пробиотики рекомендуют для восстановления кишечной микрофлоры.
Вопреки существующей догме, пробиотики оказались вредны для человека. Раньше считалось, что популярное средство помогает поддерживать микрофлору кишечника в идеальном состоянии. Последние исследования говорят обратное.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpmag.com.
Автор нового исследования, доктор Эран Элинава из Института Вейнцмана, доказал, что лишь у 4 из 10 респондентов пробиотические микробы вообще задержались в кишечнике. То есть, не все люди в принципе чувствительны к подобным препаратам.
Пробиотики рекомендуют к приему после курса антибиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Теперь же советуют этого не делать: во многих случаях пробиотики провоцируют развитие негативных последствий.
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Да и для профилактики (а так поступает немалое количество обеспокоенных своим здоровьем людей) пить пробиотики тоже не стоит. На здоровом организме «полезные» бактерии либо никак не сказываются, либо вредят и пищеварению, и работе мозга - они нарушают процесс обработки кратковременной памяти.
Вопреки существующей догме, пробиотики оказались вредны для человека. Раньше считалось, что популярное средство помогает поддерживать микрофлору кишечника в идеальном состоянии. Последние исследования говорят обратное.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpmag.com.
Автор нового исследования, доктор Эран Элинава из Института Вейнцмана, доказал, что лишь у 4 из 10 респондентов пробиотические микробы вообще задержались в кишечнике. То есть, не все люди в принципе чувствительны к подобным препаратам.
Пробиотики рекомендуют к приему после курса антибиотиков для восстановления кишечной микрофлоры. Теперь же советуют этого не делать: во многих случаях пробиотики провоцируют развитие негативных последствий.
Читайте также: Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки
Да и для профилактики (а так поступает немалое количество обеспокоенных своим здоровьем людей) пить пробиотики тоже не стоит. На здоровом организме «полезные» бактерии либо никак не сказываются, либо вредят и пищеварению, и работе мозга - они нарушают процесс обработки кратковременной памяти.
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