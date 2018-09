Выявлена гормональная связь между диабетом и гипертонией

Исследователи из Медицинского колледжа Государственного университета штата Огайо в Медицинском центре Векнера (Ohio State University College of Medicine at the Wexner Medical Center) полагают, что повышенный уровень альдостерона напрямую связан с гипертонией, что может сыграть значительную роль в развитии диабета. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Heart Associatio.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medical insider «Это исследование является важным шагом на пути к поиску новых путей предотвращения серьезных хронических заболеваний», - сказал К. Крейг Кент (К. Кraig Kent). «Это показывает, как ученые сосредоточены на создании мира без диабета».«Альдостерон вырабатывается надпочечниками и увеличивает артериальное давление. Мы также узнали, что он повышает резистентность к инсулину в мышцах и нарушает секрецию инсулина поджелудочной железы. Оба действия повышают риск развития у человека диабета 2 типа, - сказал Джошуа Дж. Джозеф (Joshua J. Joseph), ведущий автор исследования.Джозеф с соавторами исследовали 1600 человек из разных групп населения в течение 10 лет в рамках многоэтнического исследования атеросклероза. Результаты научной работыВ целом, они обнаружили, что риск развития диабета типа 2 более чем удваивается для людей с более высоким уровнем альдостерона по сравнению с участниками с более низким уровнем гормона. В некоторых этнических группах эффект был еще больше. Афроамериканцы с высоким уровнем альдостерона имеют почти в три раза выше риск. У китайцев с высоким уровнем альдостерона в 10 раз чаще развивается диабет.«Я рассматривал это исследование как обещание отцу. У него были высокие уровни альдостерона, которые способствовали его к развитию гипертонии, и он думал, что это также может быть связано с диабетом. По мере того как я поднимался по карьерной лестнице, у меня была возможность исследовать его, и мы обнаружили связь с диабетом », - сказал Джозеф.Остается один вопрос, почему существуют различия среди этнических групп. Джозеф считает, что это может быть генетика или различия в чувствительности к соли, но это требует дальнейшего изучения.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), около 30 миллионов американцев страдают диабетом, и почти четверть из них этого не знают. Еще один из трех американцев имеет преддиабет. Несмотря на нынешние превентивные усилия, их число продолжает расти среди различных этнических групп.Участники с преддиабетом, будут принимать препараты, чтобы снизить уровень альдостерона. На сегодняшний день, исследователи изучат влияние альдестерона на уровень глюкозы в крови и инсулина у этих людей.«Мы знаем, что существует связь между диабетом типа 2 и альдостероном. Теперь нам нужно определить пороговые значения, которые будут определять дальнейшее лечение», - сказал Джозеф.Авторы другого исследования утверждают, что недосып и диабет типа 2 замедляют заживление ран.