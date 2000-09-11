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Раздел: Медицина  
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Предрасположенность к слабоумию научились выявлять генетически

Предрасположенность к слабоумию научились выявлять генетически Развитие деменции можно будет предвидеть на 10 лет вперед.

Деменция является основной причиной инвалидности, поэтому, если снизить факторы риска, то можно предотвратить заболевание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По словам ученых, деменция может быть следствием заболевания или носить полиэтиологический характер. Чаще всего развивается при сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, травмах, новообразованиях головного мозга, а также при алкоголизме, наркомании, депрессии, ожирении и инфекциях ЦНС. Поэтому, избавившись от вредных привычек сейчас, есть вероятность избежать заболевания в дальнейшем.

Помимо этого, ученые выяснили, что есть группы людей, которые изначально подвержены деменции больше остальных. Определить группы с высоким риском можно по комбинации возраста, пола и вариации в гене АРОЕ.

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Например, для женщин и мужчин в возрасте 60 лет риск развития деменции равен 7% и 6%, для 70-летних - 16% и 12%, а для 80-летних и старше - 24 и 19%.
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 Теги: деменция, гены

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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