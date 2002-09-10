Раздел: Медицина
Ученые выяснили, какое масло вредит организму больше всего
Рейтинг вредных масел возглавило кокосовое.
Учёными назван самый вредный пищевой продукт, который в последние годы обрёл большую популярность. «Чистым ядом» считают насыщенное жиром кокосовое масло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Из-за дешевизны продукта, последние несколько лет многие компании стали заменять им ингредиенты животного происхождения в своих товарах. В 2015 году в Америке продали кокосового масла на 229 млн долларов. В Великобритании продукт за 4 года вырос в продаже в 16 раз.
В то же время Американская ассоциация AHA, занимающаяся здравоохранением, опубликовала доклад о вреде масла, употребляемого в пищу. Профессор Карин Михеле из Гарварда объяснила, что концентрация в нём вредного холестерина или насыщенных жиров составляет 80 процентов.
Для сравнения, в свином сале данного элемента в два раза меньше. Холестерин в таком количестве организму не нужен, и из-за этого у огромного числа потребителей возникают сердечно-сосудистые и прочие заболевания.
Читайте также: Медики рассказали о вреде частого приема душа
Основная проблема состоит в не до конца изученных свойствах насыщенных жиров. Есть исследования, которые выявили пользу вещества для здоровья. Впрочем, по мнению большинства медиков и диетологов, исследователи просто могли войти в заблуждение.
Учёными назван самый вредный пищевой продукт, который в последние годы обрёл большую популярность. «Чистым ядом» считают насыщенное жиром кокосовое масло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Из-за дешевизны продукта, последние несколько лет многие компании стали заменять им ингредиенты животного происхождения в своих товарах. В 2015 году в Америке продали кокосового масла на 229 млн долларов. В Великобритании продукт за 4 года вырос в продаже в 16 раз.
В то же время Американская ассоциация AHA, занимающаяся здравоохранением, опубликовала доклад о вреде масла, употребляемого в пищу. Профессор Карин Михеле из Гарварда объяснила, что концентрация в нём вредного холестерина или насыщенных жиров составляет 80 процентов.
Для сравнения, в свином сале данного элемента в два раза меньше. Холестерин в таком количестве организму не нужен, и из-за этого у огромного числа потребителей возникают сердечно-сосудистые и прочие заболевания.
Читайте также: Медики рассказали о вреде частого приема душа
Основная проблема состоит в не до конца изученных свойствах насыщенных жиров. Есть исследования, которые выявили пользу вещества для здоровья. Впрочем, по мнению большинства медиков и диетологов, исследователи просто могли войти в заблуждение.
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