Раздел: Медицина
Медики назвали продукт, "убивающий" раковые клетки
Полезные свойства имбиря, которые подтвердились наукой.
Имбирь можно заваривать как чай, добавлять в блюда в виде измельченного порошка и даже засахаривать. Этот богатый многообразными фитохимикалиями продукт нередко называют «домашним лекарством» за способность давать целебные эффекты при различных заболеваниях.
Но не преувеличена ли польза имбиря в реальности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
С какими из приписываемых имбирю свойств готова согласиться наука? Ученые подтверждают то, что имбирь недаром рекомендует для борьбы с тошнотой. Проводилось исследование, в рамках которого эффекты имбиря и плацебо тестировались на курсантах морского флота. Оно показало: те, кто употреблял имбирь, демонстрировали меньше симптомов морской болезни, включая рвоту и тошноту.
Также ученые не спешат называть мифом теорию об особенной полезности имбиря для сердца. Согласно результатам двойного слепого контролируемого клинического исследования, имбирь проявляет существенное гиполипидемическое воздейтвие на органы сердечно-сосудистой системы (то есть, снижает содержание угрожающих тромбозами триглицеридов и холестерина в крови по сравнению с плацебо). Употребление имбиря однозначно является действенной профилактикой атеросклероза и сердечного приступа, уверены научные специалисты.
Другое исследование, в котором использовались капсулы с сушеным имбирем, подтвердило, что это пряное растение хорошо успокаивает мышечную болезненность, спровоцированную непривычной для человека физической активностью. Болеутоляющие свойства имбиря соотносятся с его способностью уменьшать интенсивность воспаления.
Помимо того, было обнаружено, что имбирь эффективно содействует потере лишних килограммов. Его употребление увеличивает термические эффекты пищи, интенсифицируя процесс производства энергии организмом и увеличивая расход жировой ткани для ее выработки, пояснили исследователи. Снижается при этом и потребность в еде, человек меньше поглощает разные закуски и калории.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки
Исследовательским путем было установлено и том, что компонент имбиря гингерол способен уничтожать раковые клетки молочной железы, причем не повреждая своим токсичным эффектом нормальных клеток. Также в лабораторных условиях проявлялась способность экстракта имбиря может ингибировать (тормозить) рост опухолей рака поджелудочной железы.
Имбирь можно заваривать как чай, добавлять в блюда в виде измельченного порошка и даже засахаривать. Этот богатый многообразными фитохимикалиями продукт нередко называют «домашним лекарством» за способность давать целебные эффекты при различных заболеваниях.
Но не преувеличена ли польза имбиря в реальности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
С какими из приписываемых имбирю свойств готова согласиться наука? Ученые подтверждают то, что имбирь недаром рекомендует для борьбы с тошнотой. Проводилось исследование, в рамках которого эффекты имбиря и плацебо тестировались на курсантах морского флота. Оно показало: те, кто употреблял имбирь, демонстрировали меньше симптомов морской болезни, включая рвоту и тошноту.
Также ученые не спешат называть мифом теорию об особенной полезности имбиря для сердца. Согласно результатам двойного слепого контролируемого клинического исследования, имбирь проявляет существенное гиполипидемическое воздейтвие на органы сердечно-сосудистой системы (то есть, снижает содержание угрожающих тромбозами триглицеридов и холестерина в крови по сравнению с плацебо). Употребление имбиря однозначно является действенной профилактикой атеросклероза и сердечного приступа, уверены научные специалисты.
Другое исследование, в котором использовались капсулы с сушеным имбирем, подтвердило, что это пряное растение хорошо успокаивает мышечную болезненность, спровоцированную непривычной для человека физической активностью. Болеутоляющие свойства имбиря соотносятся с его способностью уменьшать интенсивность воспаления.
Помимо того, было обнаружено, что имбирь эффективно содействует потере лишних килограммов. Его употребление увеличивает термические эффекты пищи, интенсифицируя процесс производства энергии организмом и увеличивая расход жировой ткани для ее выработки, пояснили исследователи. Снижается при этом и потребность в еде, человек меньше поглощает разные закуски и калории.
Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки
Исследовательским путем было установлено и том, что компонент имбиря гингерол способен уничтожать раковые клетки молочной железы, причем не повреждая своим токсичным эффектом нормальных клеток. Также в лабораторных условиях проявлялась способность экстракта имбиря может ингибировать (тормозить) рост опухолей рака поджелудочной железы.
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