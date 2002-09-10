Раздел: Медицина
Врачи назвали напитки, "убивающие" сердце
Популярные напитки, которые способны принести вред здоровью.
Оказывается, любимые многими фруктовые соки и смузи могут навредить здоровью - например, тем, что сводят на нет все усилия, предпринимаемые людьми на диете.
Об опасности фруктовых соков рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.
Вместо фруктовых соков лучше пить простую чистую воду, а фрукты употреблять как такие, заявила эксперт. По словам Стародубова, фруктовые соки, в том числе свежие, включают в себя много легкоусвояемого сахара. При этом, в отличие от цельных фруктов, соки не содержат клетчатки, которая замедляла всасывания сахара. Большое количество этого вещества способствует существенным скачков сахара в крови, выброса инсулина и вместе с этим - волчьи аппетита, который точно не поможет тем, кто на диете.
До этого исследования ученых из Принстонского университета завершилось вердиктом специалистов о том, что фруктовые соки очень опасно употреблять натощак - в таком варианте соки фактически уничтожают микрофлору кишечника. Также есть данные о том, что привычка пить фруктовые соки в большом количестве ежедневно повышает риск умереть от сердечных патологий.
Читайте также: Медики назвали популярные продукты, "убивающие" мозг
Ученые утверждают, что питье пересыпанных сахаром соков заставляет внутренние системы организма задействовать дополнительные ресурсы для стабилизации сахара - это в результате ослабляет иммунитет.
Оказывается, любимые многими фруктовые соки и смузи могут навредить здоровью - например, тем, что сводят на нет все усилия, предпринимаемые людьми на диете.
Об опасности фруктовых соков рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.
Вместо фруктовых соков лучше пить простую чистую воду, а фрукты употреблять как такие, заявила эксперт. По словам Стародубова, фруктовые соки, в том числе свежие, включают в себя много легкоусвояемого сахара. При этом, в отличие от цельных фруктов, соки не содержат клетчатки, которая замедляла всасывания сахара. Большое количество этого вещества способствует существенным скачков сахара в крови, выброса инсулина и вместе с этим - волчьи аппетита, который точно не поможет тем, кто на диете.
До этого исследования ученых из Принстонского университета завершилось вердиктом специалистов о том, что фруктовые соки очень опасно употреблять натощак - в таком варианте соки фактически уничтожают микрофлору кишечника. Также есть данные о том, что привычка пить фруктовые соки в большом количестве ежедневно повышает риск умереть от сердечных патологий.
Читайте также: Медики назвали популярные продукты, "убивающие" мозг
Ученые утверждают, что питье пересыпанных сахаром соков заставляет внутренние системы организма задействовать дополнительные ресурсы для стабилизации сахара - это в результате ослабляет иммунитет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
559
0
Также советуем посмотреть
- Россияне бастуют только за колбасу
- Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокат
- Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку
- В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева
- Соцсети продолжают смеяться над задержаниями детей в России
- В Бердянске у мужчины обнаружили холеру
- В чем причина ускорения «автокефализации»
- Координатор ОБСЕ посетил украинских пленных в Донецке
- В Сети опубликовали снимок могилы Захарченко
- Мужчина после медосмотра узнал о своей «беременности»
- У протестов в России «колбасная» природа
- Муженко рассказал о поставках танков в ВСУ за годы войны
- На Донбассе заметили новейшую систему радиоэлектронной борьбы
- «Мудрый» Батька и МВФ
- Жителей Индии не на шутку напугал странный объект в небе
- ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков в центре Донецка
- «Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
- Проблема «взрослого в комнате»
- В зоне ООС погиб украинский военный
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
- В Кремле цинично ответили на предложение обмена заключенными
- Женщина нашла забавное применение фотке сына, уехавшего на учебу
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
Оставьте свой комментарий