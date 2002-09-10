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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали напитки, "убивающие" сердце

Врачи назвали напитки, "убивающие" сердцеПопулярные напитки, которые способны принести вред здоровью.

Оказывается, любимые многими фруктовые соки и смузи могут навредить здоровью - например, тем, что сводят на нет все усилия, предпринимаемые людьми на диете.

Об опасности фруктовых соков рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.

Вместо фруктовых соков лучше пить простую чистую воду, а фрукты употреблять как такие, заявила эксперт. По словам Стародубова, фруктовые соки, в том числе свежие, включают в себя много легкоусвояемого сахара. При этом, в отличие от цельных фруктов, соки не содержат клетчатки, которая замедляла всасывания сахара. Большое количество этого вещества способствует существенным скачков сахара в крови, выброса инсулина и вместе с этим - волчьи аппетита, который точно не поможет тем, кто на диете.

До этого исследования ученых из Принстонского университета завершилось вердиктом специалистов о том, что фруктовые соки очень опасно употреблять натощак - в таком варианте соки фактически уничтожают микрофлору кишечника. Также есть данные о том, что привычка пить фруктовые соки в большом количестве ежедневно повышает риск умереть от сердечных патологий.

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Ученые утверждают, что питье пересыпанных сахаром соков заставляет внутренние системы организма задействовать дополнительные ресурсы для стабилизации сахара - это в результате ослабляет иммунитет.
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 Теги: фруктовые соки, вред для здоровья

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Сегодня, 12:49 » Автор: Ирина Шевченко
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