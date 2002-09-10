» » Назван простой способ снизить давление
Раздел: Медицина  
0

Назван простой способ снизить давление

Назван простой способ снизить давлениеИспытуемые были случайным образом разделены на три группы.

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) выяснили, что изменение образа жизни в течение всего лишь 16 недель позволяет значительно уменьшить потребность в препаратах, используемых для борьбы с высоким кровяным давлением. Это также способствует снижению риска инфарктов и инсультов и помогает продлить жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 129 мужчин и женщин с ожирением или избыточным весом в возрасте 40-80 лет. У всех добровольцев было высокое кровяное давление - 130-160/80-90 миллиметров ртутного столба, - однако в ходе тестирования пациенты не принимали лекарственные препараты. При этом около 50 процентам участников было предписано применение антигипертензивных средств.

Испытуемые были случайным образом разделены на три группы, в одной из которых они на 16-недельный срок изменили свой образ жизни, питаясь фруктами, овощами и обезжиренными молочными продуктами, а также минимизируя потребление красного мяса, соли и углеводов. Кроме того, они приняли участие в программе контроля за весом, периодически делая физические упражнения. Во второй группе участники сосредоточились только на здоровой диете, а в третьей испытуемые не изменяли образ жизни.

Читайте также: Назван простой способ снизить артериальное давление

Оказалось, что к концу эксперимента испытуемые в первой группе значительно сбросили вес, систолическое кровяное давление снизилось на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - на 10 миллиметров ртутного столба. Во второй группе кровяное давление снизилось на 11/8 миллиметров ртутного столба, а в третьей группе - на 3/4 миллиметра ртутного столба. При этом лишь 15 процентов участников в первой группе продолжали нуждаться в препаратах. Во второй группе - 23 процента, а в третьей не наблюдалось никаких изменений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: давление, медики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
     1411
     0

Похожие новости по теме

Американские ученые определили лучший режим питания, помогающий худеть Американские ученые определили лучший режим питания, помогающий худеть

Есть нужно только 8 часов в сутки, а в остальное время - пить напитки.

Эта диета снижает давление лучше таблеток Эта диета снижает давление лучше таблеток

Об этом нужно знать каждому.

Названы продукты, которые негативно влияют на артериальное давление Названы продукты, которые негативно влияют на артериальное давление

Питание при гипертонии: что можно и что нельзя есть.

Медики назвали неустранимые последствия преждевременных родов Медики назвали неустранимые последствия преждевременных родов

Недоношенные дети, как оказалось, имеют уменьшенный размер почек и повышенное кровяное давление во взрослом возрасте

Ученые нашли способ борьбы с аритмией Ученые нашли способ борьбы с аритмией

У участников эксперимента, занимавшихся йогой, повысилось качество жизни.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх