Раздел: Медицина
Ученые создали лекарство убивающее рак
Это выдающееся достижение.
Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США доказали эффективность новой вакцины против меланомы в экспериментах на мышах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
В препарат, предназначенный для борьбы с опухолями, добавляли дипровоцим, являющийся адъювантом, то есть стимулирующим иммунитет веществом. Результаты испытания опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Исследователи провели тестирование около 100 тысяч химических соединений, которые могли бы повысить эффективность химиотерапии в борьбе с меланомой - раком кожи. Это позволило найти вещество, названное дипровоцимом, которое связывается с толл-подобными рецепторами - белками, активирующими клеточный иммунный ответ.
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В эксперименте ученые использовали мышиную модель агрессивной меланомы. Раковые опухоли были генетически модифицированы для синтеза яичного белка овальбумина, который играет роль антигена, вызывающего иммунный ответ. Животные были разделены на три группы в соответствии с различными типами терапии. Одни получали инъекции овальбумина и анти-PD-L1 - препарата, который предотвращает устойчивость раковых клеток к защитным системам организма. Во второй группе грызунам проводилась инъекция овальбумина, анти-PD-L1 и дипровоцима. В третьей группе дипровоцим был заменен на другой тип адъювантов - квасцы.
Каждая мышь получала две дозы препарата, при этом между инъекциями проходила неделя. В течение 54 дней мыши из второй группы демонстрировали стопроцентную выживаемость, грызуны из третьей группы - 25-процентную, а в первой погибли все. Более того, ученым не удалось повторно инициировать рост меланомы у животных, получавших дипровоцим.
Успешные испытания на мышах не означают, что вакцина с новым адъювантом будет столь же эффективной в случае применения людьми. Будущие испытания должны будут это доказать.
Ученые Научно-исследовательского института Скриппса в США доказали эффективность новой вакцины против меланомы в экспериментах на мышах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
В препарат, предназначенный для борьбы с опухолями, добавляли дипровоцим, являющийся адъювантом, то есть стимулирующим иммунитет веществом. Результаты испытания опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Исследователи провели тестирование около 100 тысяч химических соединений, которые могли бы повысить эффективность химиотерапии в борьбе с меланомой - раком кожи. Это позволило найти вещество, названное дипровоцимом, которое связывается с толл-подобными рецепторами - белками, активирующими клеточный иммунный ответ.
Читайте также: Учёные создали лекарство против старения
В эксперименте ученые использовали мышиную модель агрессивной меланомы. Раковые опухоли были генетически модифицированы для синтеза яичного белка овальбумина, который играет роль антигена, вызывающего иммунный ответ. Животные были разделены на три группы в соответствии с различными типами терапии. Одни получали инъекции овальбумина и анти-PD-L1 - препарата, который предотвращает устойчивость раковых клеток к защитным системам организма. Во второй группе грызунам проводилась инъекция овальбумина, анти-PD-L1 и дипровоцима. В третьей группе дипровоцим был заменен на другой тип адъювантов - квасцы.
Каждая мышь получала две дозы препарата, при этом между инъекциями проходила неделя. В течение 54 дней мыши из второй группы демонстрировали стопроцентную выживаемость, грызуны из третьей группы - 25-процентную, а в первой погибли все. Более того, ученым не удалось повторно инициировать рост меланомы у животных, получавших дипровоцим.
Успешные испытания на мышах не означают, что вакцина с новым адъювантом будет столь же эффективной в случае применения людьми. Будущие испытания должны будут это доказать.
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