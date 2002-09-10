Ученые создали лекарство убивающее рак

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В испытаниях примут участие 72 волонтера в возрасте от 18 до 50 лет.

Медики всё время пытаются изобрести лёгкий способ излечения людей от онкологии, сейчас все надежды на новую противораковую вакцину, которая справится с раковыми опухолями ещё на ранних стадиях.