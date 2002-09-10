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Раздел: Медицина  
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Мощная солнечная буря отразится на здоровье людей

Мощная солнечная буря отразится на здоровье людейМагнитные бури являются одним из проявлений «космической погоды».

Сегодня, 11 сентября, на Солнце разразилась мощная геомагнитная буря, а через день-два поток ионизированных частиц достигнет атмосферы Земли. Эти вспышки могут отразиться на здоровье людей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Как сообщает Science Alert, еще ранее эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозировали предстоящую солнечную грозу как крупнейшую за последние несколько лет.

«Солнце находится не на пике своей активности, но последствия для техники и большинства населения планеты от этой вспышки все-таки будут», - заявили исследователи.

Магнитные бури являются одним из проявлений «космической погоды» и напрямую связаны с различными событиями на Солнце. В дни магнитных бурь следует держать при себе привычные препараты, используемые в случаях ухудшения самочувствия: обезболивающие, спазмолитики, успокоительные. Из рациона питания следует убрать еду и питье, задерживающие жидкость в организме. По возможности самые неблагоприятные часы следует проводить во сне.

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Особое внимание к своему самочувствию в дни магнитных бурь должны проявлять те, у кого стоят электрокардиостимуляторы, а также те, кому выполнялось коронарное шунтирование.

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 Теги: солнечная буря, здоровье

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Вчера, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
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