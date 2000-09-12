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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, какой вред может нанести активированный уголь

Медики объяснили, какой вред может нанести активированный уголь Увлечение этим средством может навредить здоровью.

Привычный нам активированный уголь в последнее время стал чуть ли не трендом модного образа жизни. Некоторые шеф-повара добавляют это аптечное средство в различные блюда, чтобы придавать продуктам питания и напиткам глубокий черный цвет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Многие знаменитости активно побуждают своих поклонников принимать активированный уголь в целях укрепления здоровья. Также утверждается, что этот ингредиент незаменим при детоксикации. Но насколько ли он безопасен на самом деле.

Диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин назвала причины, по которым стоит отказаться от употребления активированного угля.

Абсолютное оружие

Активированный уголь абсорбирует абсолютно все элементы питания, в том числе витамины, минералы и антиоксиданты. Именно из-за этого они просто не усваиваются организмом – частички угля «приклеиваются» к ним и уносят прочь, точно так же, как и вредные вещества. Такая себе тотальная чистка организма.

Еще хуже

Уголь может связываться также и с некоторыми лекарствами, включая антидепрессанты и противовоспалительные средства. В таком случае медикаменты просто не успевают подействовать на организм. У некоторых людей это может привести к очень серьезным последствиям для здоровья. При этом, в инструкции к активированному углю ни о чем подобном не сообщается.

Здесь и сейчас

Активированный уголь поможет очистить желудок или кишечник от вредного вещества, только если оно недавно туда попало. Попытки с его помощью провести детоксикацию от алкоголя или несвежей пищи, съеденной прошлым вечером, обречены на провал - все плохие элементы уже давно попали в кровь.

Нехорошо

От приема большого количества препарата может пострадать также пищеварительная система – он замедляет работу кишечника, может спровоцировать тошноту и запор.

Дань моде

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Кстати, в Украине тоже следуют мировой моде – появившееся недавно в супермаркетах черное мороженое имеет в своем составе активированный уголь. На вкус это так себе, но черные руки и рот вам обеспечены.
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 Теги: активированный уголь, вред

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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