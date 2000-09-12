Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики объяснили, какой вред может нанести активированный уголь

Медики объяснили, какой вред может нанести активированный уголь

Похожие новости по теме

Медики рассказали об опасностях активированного угля Есть некоторые причины, по которым применение угля нужно сократить.

Для чего нужен активированный уголь В состав практически всех аптечек первой помощи входит активированный уголь.

Диетологи рассказали, можно ли похудеть с помощью активированного угля Давно предлагается диета для похудения с помощью активированного угля, эффективность которой ставят под сомнение эксперты.