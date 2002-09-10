Назван один из самых полезных фруктов для сердца

Врачи советуют сердечникам налегать на груши.



Груши - это очень вкусный фрукт, они содержат много воды, и вы можете наслаждаться ими в сотне десертов.



Кроме того, груши обладают большим количеством питательных свойств, а лучше всего то, что мы можем есть их в любое время года, пишет



Эксперты рассказали о многих полезных свойствах груши, ведь этот фрукт прекрасно усваивается нашим организмом.



Вы знали, что груши это наименее аллергичный фрукт, который не вызывает никаких проблем с пищеварением у большинства людей?



Кроме того, зрелые груши улучшают пищеварение, и поэтому их рекомендуют есть тем, кто страдает от боли в желудке или изжоги.



Груша - это сладкий, вкусный и освежающий фрукт, отличный источник питательных веществ и она идеально подходит для тех, кто стремится похудеть.



Из-за высокого содержания воды и тому, что груша вызывает чувство насыщения, ее рекомендуют в качестве десерта или закуски во многих диетах.



Кроме того, она очень полезна для тех, кто занимается спортом (особенно перед тренировкой), так как содержит простые сахара, в том числе, фруктозу.



Этот фрукт, в свою очередь, помогает сбалансировать избыток липидов и белков в нашем рационе.



Поскольку нам будет достаточно этих двух компонентов, таким образом, груша будут препятствовать дальнейшему увеличению их доли в нашем теле. Почему? Потому что она содержит их в небольшом количестве.



Растворимые и нерастворимые волокна груши помогают уменьшить уровень плохого холестерина и регулировать работу кишечника. Ведь пектин, содержащийся в этом фрукте, предотвращает запоры, очищает организм и улучшает проблемы с толерантностью к глюкозе.



Если вспомнить о витаминах, которые содержатся в груше, то мы найдем комплексы витаминов B, C и E. Кроме того, съедая 2 средних фрукта в день, мы обеспечим себя 10% необходимой нам фолиевой кислоты.



Другие преимущества груши



Сок этого фрукта защищает сердечно-сосудистую систему, обеспечивает кальцием маленьких детей, чтобы их кости росли здоровыми и сильными, а также дает нам железо, которое обладает способностью увеличивать количество красных кровяных телец.



Люди, которые имеют зоб, должны есть как можно больше груш, так как они являются отличным источником калия. Груши помогут и тем, кто страдает от отеков, так как они являются сильным мочегонным средством.



Если вы страдаете от диареи, гастрита или язвы, ешьте одну или две груши в день. Также этот фрукт рекомендуют для того, чтобы увеличить секрецию желудочного сока и наладить работу печени и поджелудочной железы.



Этот вкуснейший фрукт рекомендуется для всех, но особенно для тех, кто страдает от:



Гипертонии.

Сердечнососудистых заболеваний.

Холестерина.

Хронического запора (тогда их нужно есть вместе с кожурой).

Анемии.

Чувствительного желудка.

Отеков.

Диареи и коликов.

Зоба.

Диабета.

Избыточного веса.



Они идеально подходят для детей в период отлучения от груди, детей и подростков в стадии роста и спортсменов.



Максимальное количество груш, которые следует употреблять в день, это 3 фрукта среднего размера, хотя врачи говорят, что и 1 груши вполне достаточно.



Мы также можем провести процедуру, известную как «грушевая чистка», которая состоит в том, чтобы съедать 1 кг груш в день в течение 10 дней. Это помогает уменьшить кровяное давление и улучшить работу почек.



Вы можете наслаждаться сырой грушей или десертом из нее в любое время суток. Некоторые предпочитают есть их целиком, с кожей (в этом случае надо ее очень хорошо помыть), а другие в очищенном виде.



Груши отлично сочетаются с голубым сыром, орехами, колбасами и прекрасны в салатах. Вы также можете делать из них холодные супы или подавать их в качестве гарнира для красного мяса.



Помимо вышеперечисленных преимуществ, есть еще некоторые плюсы, но они принесут вам пользу только в том случае, если вы будете съедать по груше в день в течение целого года.



Помогают бороться со свободными радикалами



Эти органические соединения, как известно, вызывают повреждение клеток, которые могут привести, в долгосрочной перспективе, к когнитивным нарушениям или преждевременному старению.



Груши являются отличным антиоксидантом и, следовательно, помогают «приструнить» свободные радикалы.



Помогают контролировать диабет



Груши имеют низкий гликемический индекс и поэтому идеально подходят для диабетиков, когда они чувствуют, что хотят съесть что-то сладкое.



Первое, что происходит после того, как вы съели грушу, это поглощение углеводов, что приводит к адекватному контролю уровня глюкозы в крови.



Заботятся о вашем сердце



Если у вас были случаи сердечных заболеваний в семье или у вас самих есть сердечно-сосудистые проблемы, груши являются отличным средством для профилактики этих недугов.



Дело в том, что они содержит много клетчатки, которая помогает устранить соли желчных кислот и уменьшает уровень «плохого» холестерина. Помимо этого, всего 1 груша в день снижает риск инсульта на 50%.



Помогают предотвратить рак



Опять же, мы снова вспоминаем о клетчатке. Именно она, в этом случае, способна предотвратить рак. Это питательное вещество помогает вывести из организма канцерогенные химические вещества.



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Если они не будут накапливаться в толстой кишке, то мы будем менее склонны к развитию этого заболевания.



В свою очередь, благодаря их потреблению, женщины в периоде менопаузы на 34% реже страдают от всех видов рака.



И наконец, вы должны знать, что груша помогает укрепить иммунную систему, дает энергию нашему организму и снимает боль, вызванную воспалением. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Груши - это очень вкусный фрукт, они содержат много воды, и вы можете наслаждаться ими в сотне десертов.Кроме того, груши обладают большим количеством питательных свойств, а лучше всего то, что мы можем есть их в любое время года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle Эксперты рассказали о многих полезных свойствах груши, ведь этот фрукт прекрасно усваивается нашим организмом.Вы знали, что груши это наименее аллергичный фрукт, который не вызывает никаких проблем с пищеварением у большинства людей?Кроме того, зрелые груши улучшают пищеварение, и поэтому их рекомендуют есть тем, кто страдает от боли в желудке или изжоги.Груша - это сладкий, вкусный и освежающий фрукт, отличный источник питательных веществ и она идеально подходит для тех, кто стремится похудеть.Из-за высокого содержания воды и тому, что груша вызывает чувство насыщения, ее рекомендуют в качестве десерта или закуски во многих диетах.Кроме того, она очень полезна для тех, кто занимается спортом (особенно перед тренировкой), так как содержит простые сахара, в том числе, фруктозу.Этот фрукт, в свою очередь, помогает сбалансировать избыток липидов и белков в нашем рационе.Поскольку нам будет достаточно этих двух компонентов, таким образом, груша будут препятствовать дальнейшему увеличению их доли в нашем теле. Почему? Потому что она содержит их в небольшом количестве.Растворимые и нерастворимые волокна груши помогают уменьшить уровень плохого холестерина и регулировать работу кишечника. Ведь пектин, содержащийся в этом фрукте, предотвращает запоры, очищает организм и улучшает проблемы с толерантностью к глюкозе.Если вспомнить о витаминах, которые содержатся в груше, то мы найдем комплексы витаминов B, C и E. Кроме того, съедая 2 средних фрукта в день, мы обеспечим себя 10% необходимой нам фолиевой кислоты.Сок этого фрукта защищает сердечно-сосудистую систему, обеспечивает кальцием маленьких детей, чтобы их кости росли здоровыми и сильными, а также дает нам железо, которое обладает способностью увеличивать количество красных кровяных телец.Люди, которые имеют зоб, должны есть как можно больше груш, так как они являются отличным источником калия. Груши помогут и тем, кто страдает от отеков, так как они являются сильным мочегонным средством.Если вы страдаете от диареи, гастрита или язвы, ешьте одну или две груши в день. Также этот фрукт рекомендуют для того, чтобы увеличить секрецию желудочного сока и наладить работу печени и поджелудочной железы.Этот вкуснейший фрукт рекомендуется для всех, но особенно для тех, кто страдает от:Гипертонии.Сердечнососудистых заболеваний.Холестерина.Хронического запора (тогда их нужно есть вместе с кожурой).Анемии.Чувствительного желудка.Отеков.Диареи и коликов.Зоба.Диабета.Избыточного веса.Они идеально подходят для детей в период отлучения от груди, детей и подростков в стадии роста и спортсменов.Максимальное количество груш, которые следует употреблять в день, это 3 фрукта среднего размера, хотя врачи говорят, что и 1 груши вполне достаточно.Мы также можем провести процедуру, известную как «грушевая чистка», которая состоит в том, чтобы съедать 1 кг груш в день в течение 10 дней. Это помогает уменьшить кровяное давление и улучшить работу почек.Вы можете наслаждаться сырой грушей или десертом из нее в любое время суток. Некоторые предпочитают есть их целиком, с кожей (в этом случае надо ее очень хорошо помыть), а другие в очищенном виде.Груши отлично сочетаются с голубым сыром, орехами, колбасами и прекрасны в салатах. Вы также можете делать из них холодные супы или подавать их в качестве гарнира для красного мяса.Помимо вышеперечисленных преимуществ, есть еще некоторые плюсы, но они принесут вам пользу только в том случае, если вы будете съедать по груше в день в течение целого года.Эти органические соединения, как известно, вызывают повреждение клеток, которые могут привести, в долгосрочной перспективе, к когнитивным нарушениям или преждевременному старению.Груши являются отличным антиоксидантом и, следовательно, помогают «приструнить» свободные радикалы.Груши имеют низкий гликемический индекс и поэтому идеально подходят для диабетиков, когда они чувствуют, что хотят съесть что-то сладкое.Первое, что происходит после того, как вы съели грушу, это поглощение углеводов, что приводит к адекватному контролю уровня глюкозы в крови.Если у вас были случаи сердечных заболеваний в семье или у вас самих есть сердечно-сосудистые проблемы, груши являются отличным средством для профилактики этих недугов.Дело в том, что они содержит много клетчатки, которая помогает устранить соли желчных кислот и уменьшает уровень «плохого» холестерина. Помимо этого, всего 1 груша в день снижает риск инсульта на 50%.Опять же, мы снова вспоминаем о клетчатке. Именно она, в этом случае, способна предотвратить рак. Это питательное вещество помогает вывести из организма канцерогенные химические вещества.Если они не будут накапливаться в толстой кишке, то мы будем менее склонны к развитию этого заболевания.В свою очередь, благодаря их потреблению, женщины в периоде менопаузы на 34% реже страдают от всех видов рака.И наконец, вы должны знать, что груша помогает укрепить иммунную систему, дает энергию нашему организму и снимает боль, вызванную воспалением.



