Раздел: Медицина
Косметологи подсказали, как омолодить кожу лица в домашних условиях
Действенная маска для проблемной кожи лица.
Специалисты рассказали о том, как сделать омолаживающую маску с противовоспалительным действием.
Показания к применению такой маски – проблемная кожа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Это кожа, склонная к излишней сухости или сальности, появлению прыщей, сосудистых дефектов, пигментации и других косметических недостатков.
Для приготовления маски для проблемной кожи понадобится один яичный белок, три капли эфирного масла чайного дерева и порошок картофельного крахмала.
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Следует взбить белок в крепкую пену и добавить масло. Смесь довести крахмалом до консистенции густой сметаны. Готовый крахмально-белковый состав равномерно нанести на кожу лица и выдержать 15 минут. Смывать маску водой комнатной температуры, кожу смазать тоником и нанести крем для проблемной кожи.
Специалисты рассказали о том, как сделать омолаживающую маску с противовоспалительным действием.
Показания к применению такой маски – проблемная кожа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Это кожа, склонная к излишней сухости или сальности, появлению прыщей, сосудистых дефектов, пигментации и других косметических недостатков.
Для приготовления маски для проблемной кожи понадобится один яичный белок, три капли эфирного масла чайного дерева и порошок картофельного крахмала.
Читайте также: Косметологи подсказали, как "подтянуть" лицо в домашних условиях
Следует взбить белок в крепкую пену и добавить масло. Смесь довести крахмалом до консистенции густой сметаны. Готовый крахмально-белковый состав равномерно нанести на кожу лица и выдержать 15 минут. Смывать маску водой комнатной температуры, кожу смазать тоником и нанести крем для проблемной кожи.
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