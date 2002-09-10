Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как "скинуть" 7 кг за три дня
Эта диета довольно жесткая, но эффективная.
Кефир и свекла - одни из самых доступных продуктов, с помощью которых можно скинуть лишний вес.
Они помогают в кратчайшие сроки избавиться от пары-тройки килограммов и очистить организм от токсинов и шлаков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
редлагает вам сделать для организма небольшую встряску с помощью свеклы и кефира. Как результат, вы очистите свое тело и потеряете 4–7 килограммов. И это всего за 3 дня!
Кефир со свеклой
Этот способ похудения будет полезен всем, кто уже сидит на диете и занимается физическими упражнениями, но стрелка на весах по какой-либо причине остановилась и ее никак не получается сдвинуть.
Эта диета довольно жесткая, ведь эти 3 дня вам придется употреблять только по 1,5 кг отваренной свеклы, 1,5 л нежирного кефира и 1,5–2 л воды. Обязательно пейте достаточное количество воды, чтобы организм не обезвоживался, так как вместе с токсинами выводится и жидкость.
Это количество продуктов нужно разделить на 5–6 приемов пищи. Если вам не нравятся эти продукты по-отдельности, измельчите свеклу в блендере и смешайте ее с кефиром. Такой коктейль вам понравится намного больше.
На четвертый день в меню можно добавить 400 г отварного мяса или рыбы и цитрусовые.
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Такая шоковая диета подойдет, конечно же, не всем. Если у вас есть проблемы со здоровьем: нарушения в работе печени, желудка или почек, ни в коем случае не садитесь на кефирно-свекольную диету, а подберите более подходящий способ похудения.
Кефир и свекла - одни из самых доступных продуктов, с помощью которых можно скинуть лишний вес.
Они помогают в кратчайшие сроки избавиться от пары-тройки килограммов и очистить организм от токсинов и шлаков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
редлагает вам сделать для организма небольшую встряску с помощью свеклы и кефира. Как результат, вы очистите свое тело и потеряете 4–7 килограммов. И это всего за 3 дня!
Кефир со свеклой
Этот способ похудения будет полезен всем, кто уже сидит на диете и занимается физическими упражнениями, но стрелка на весах по какой-либо причине остановилась и ее никак не получается сдвинуть.
Эта диета довольно жесткая, ведь эти 3 дня вам придется употреблять только по 1,5 кг отваренной свеклы, 1,5 л нежирного кефира и 1,5–2 л воды. Обязательно пейте достаточное количество воды, чтобы организм не обезвоживался, так как вместе с токсинами выводится и жидкость.
Это количество продуктов нужно разделить на 5–6 приемов пищи. Если вам не нравятся эти продукты по-отдельности, измельчите свеклу в блендере и смешайте ее с кефиром. Такой коктейль вам понравится намного больше.
На четвертый день в меню можно добавить 400 г отварного мяса или рыбы и цитрусовые.
Читайте также: Диетологи подсказали, как уменьшить объем бедер за две недели
Такая шоковая диета подойдет, конечно же, не всем. Если у вас есть проблемы со здоровьем: нарушения в работе печени, желудка или почек, ни в коем случае не садитесь на кефирно-свекольную диету, а подберите более подходящий способ похудения.
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