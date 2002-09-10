Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как быстро похудеть, не испортив здоровье
[b]5 принципов похудения на низкоуглеводной диете.
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В мире существует масса диет для похудения, но есть одна, подходящая практически всем - это низко углеводная диета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
[b]1. Съедайте не больше 100 грамм углеводов в день
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100 грамм - усредненная цифра, которая может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека. Следите, чтобы углеводы, которые вы едите, были натуральными и полезными. Лучшие источники углеводов - овощи и фрукты.
[b]2. Ешьте углеводы до 3 часов дня
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Очень важно вечером не есть углеводы вообще. Свою дневную норму углеводов съедать утром и днем. Поскольку углеводистая пища, съеденная в вечернее время, преобразовывается в жировые отложения, ведь человек вечером менее активен, чем утром.
[b]3. Не забывайте о белке
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Белок или протеин, в теле человека выполняет ряд функций, главная - строительная. Организм ежедневно обновляется, поэтому человек нуждается в протеине. Съедайте 1-1,5 грамм белка на килограмм массы тела в день.
[b]4. Будьте активными
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Выберите себе подходящий вид физической нагрузки, лучше всего занимайтесь тем, что вам нравится. Занимаетесь физической активностью не менее 3-4 раза в неделю.
[b]Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро похудеть, не испортив желудок
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[b]5. Пейте воду
[/b]
Вода - транспортная элемент организма, регулирующий все обменные процессы в теле человека. Кроме того, в период активной жизнедеятельности, организм теряет много жидкости, это связано с разгоном метаболизма. Пейте от 2 до 3 литров воды в день.
Если у вас есть реальная мотивация, то вы обязательно похудеете на низкоуглеводной диете. Придерживайтесь 5 основных принципов, и высоких вам результатов.
[/b]
В мире существует масса диет для похудения, но есть одна, подходящая практически всем - это низко углеводная диета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
[b]1. Съедайте не больше 100 грамм углеводов в день
[/b
100 грамм - усредненная цифра, которая может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека. Следите, чтобы углеводы, которые вы едите, были натуральными и полезными. Лучшие источники углеводов - овощи и фрукты.
[b]2. Ешьте углеводы до 3 часов дня
[/b]
Очень важно вечером не есть углеводы вообще. Свою дневную норму углеводов съедать утром и днем. Поскольку углеводистая пища, съеденная в вечернее время, преобразовывается в жировые отложения, ведь человек вечером менее активен, чем утром.
[b]3. Не забывайте о белке
[/b]
Белок или протеин, в теле человека выполняет ряд функций, главная - строительная. Организм ежедневно обновляется, поэтому человек нуждается в протеине. Съедайте 1-1,5 грамм белка на килограмм массы тела в день.
[b]4. Будьте активными
[/b]
Выберите себе подходящий вид физической нагрузки, лучше всего занимайтесь тем, что вам нравится. Занимаетесь физической активностью не менее 3-4 раза в неделю.
[b]Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро похудеть, не испортив желудок
[/b]
[b]5. Пейте воду
[/b]
Вода - транспортная элемент организма, регулирующий все обменные процессы в теле человека. Кроме того, в период активной жизнедеятельности, организм теряет много жидкости, это связано с разгоном метаболизма. Пейте от 2 до 3 литров воды в день.
Если у вас есть реальная мотивация, то вы обязательно похудеете на низкоуглеводной диете. Придерживайтесь 5 основных принципов, и высоких вам результатов.
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