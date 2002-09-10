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Раздел: Медицина  
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Ученые доказали вред электронных сигарет

Ученые доказали вред электронных сигаретУченые сравнили уровень токсинов в дыме.

При использовании электронных сигарет значительная часть вызывающих рак химических соединений осаждается в легких, к такому выводу пришли ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали концентрацию в организме 12 человек до и после использования электронных сигарет альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания. Ученые сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в выдыхаемом участниками эксперимента в процессе курения воздухе.

По результатам эксперимента удалось установить, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него. Также ученые выяснили, что концентрация таких опасных веществ, как формальдегид, в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты, что свидетельствует об осаждении значительного количества этого вещества в организме человека.

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Эксперимент продемонстрировал потенциальный вред электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме, заключили исследователи.
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 Теги: вред, электронные сигареты

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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