Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему диеты без глютена могут быть опасны
Многие забывают, что это в первую очередь клетчатка.
В последнее время набирает популярность режим питания, который исключает глютен.
Некоторые люди имеют аллергию на глютен, поэтому они не могут есть продукты с этим компонентом. Но здоровым людям нужно задуматься и ознакомиться с последствиями отказа от глютена. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом
Глютен содержит клетчатку, является источником растительного волокна. Если вы отказываетесь от этих продуктов, то желудочно-кишечный тракт не получит дополнительной порции клетчатки. Дефицит суточной нормы растительных волокон приведет к хроническому запору, а в долгосрочной перспективе – к заболеваниям, которые могут повлиять на другие системы организма (диабет и сердечно-сосудистые болезни).
2. Повышение риска сердечно-сосудистых болезней
Ученые обнаружили, что отказ от глютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, которые в высокой концентрации содержатся в зернах, предотвращают сердечные болезни.
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3. Ослабление иммунитета
Витамины группы B, содержащиеся в зерновых культурах, отвечают за сырье для производства энергии, за защиту для функций нервной системы и иммунитета. Также отказ от продуктов, содержащих глютен, приводит к авитаминозу и ослаблению иммунитета.
4. Дестабилизация уровня сахара
Применение обработанных продуктов без клейковины (хлеб, тесто для пиццы, булочки, макароны и крекеры) могут увеличить уровень сахара в крови. В долгосрочной перспективе ведет к диабету.
В последнее время набирает популярность режим питания, который исключает глютен.
Некоторые люди имеют аллергию на глютен, поэтому они не могут есть продукты с этим компонентом. Но здоровым людям нужно задуматься и ознакомиться с последствиями отказа от глютена. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом
Глютен содержит клетчатку, является источником растительного волокна. Если вы отказываетесь от этих продуктов, то желудочно-кишечный тракт не получит дополнительной порции клетчатки. Дефицит суточной нормы растительных волокон приведет к хроническому запору, а в долгосрочной перспективе – к заболеваниям, которые могут повлиять на другие системы организма (диабет и сердечно-сосудистые болезни).
2. Повышение риска сердечно-сосудистых болезней
Ученые обнаружили, что отказ от глютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, которые в высокой концентрации содержатся в зернах, предотвращают сердечные болезни.
Читайте также: Медики рассказали, почему опасны добавки с кальцием
3. Ослабление иммунитета
Витамины группы B, содержащиеся в зерновых культурах, отвечают за сырье для производства энергии, за защиту для функций нервной системы и иммунитета. Также отказ от продуктов, содержащих глютен, приводит к авитаминозу и ослаблению иммунитета.
4. Дестабилизация уровня сахара
Применение обработанных продуктов без клейковины (хлеб, тесто для пиццы, булочки, макароны и крекеры) могут увеличить уровень сахара в крови. В долгосрочной перспективе ведет к диабету.
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