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Назван доступный способ снизить давление и продлить жизнь

Назван доступный способ снизить давление и продлить жизньК началу эксперимента все его участники имели повышенное давление.

Ученые из США установили:16 недель хватает для того, чтобы добиться существенного снижения риска инфарктов и инсультов, а также повысить личные шансы на долголетие. Эти научные специалисты смогли убедиться в том, что для снижения потребности в препаратах, используемых для борьбы с артериальной гипертензией, достаточно скорректировать образ жизни в пользу более здоровых привычек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Научные сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл установили, какие изменения в образе жизни людей позволяют добиться серьезных улучшений в показателях здоровья. Эти изменения сводятся в основном к питанию, в котором должно быть достаточно фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов при минимуме красного мяса, соли и углеводов. Кроме того, необходимо периодически выполнять физические упражнения.

Придерживаясь в течение всего лишь 16 недель подобного формата существования, можно добиться снижения риска инфарктов и инсультов, а также помочь продлить себе жизнь, констатировали исследователи.

В рамках проекта 129 мужчин и женщин возрастом 40-80 лет, имевших проблемы с ожирением или избыточным весом, они поделили на три группы. Одна жила в соответствии с вышеуказанным режимом, вторая села на диету, а третья продолжала вести свой привычный образ жизни.

К началу эксперимента все его участники имели повышенное давление в диапазоне 130-160 на 80-90 миллиметров ртутного столба, и половине из них были прописаны антигипертензивные лекарства. Однако на время испытаний от приема препаратов нужно было отказаться.

Итоги эксперимента оказались следующими. Участники первой группы добились самых существенных показателей улучшенного здоровья. У них были зафиксированы значительное похудение и снижение давления (систолическое давление снизилось на 16 миллиметров ртутного столба, диастолическое давление снизилось на 10 миллиметров ртутного столба). Продолжали нуждаться в препаратах в этой группе только 15 процентов человек.

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Во второй группе артериальное давление снизилось на 11/8 миллиметров ртутного столба, а необходимость в лекарствах продолжала сохраняться у 23 процентов человек.
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 Теги: продлить жизнь, давление

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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