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Раздел: Медицина  
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Выявлено еще одно вредное свойство алкогольных напитков

Выявлено еще одно вредное свойство алкогольных напитков Эксперты предостерегли любителей выпить.

Ученые из Медицинской школы Университета Массачусетса в США установили, что прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника. В результате усиливается засоренность крови токсинами, что может провоцировать нежелательные иммунные реакции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Авторы данного исследования обнаружили: употребление алкоголя в высокой концентрации может вызывать сильный иммунный ответ. Это связано с тем, что в крови повышается уровень эндотоксинов. Их увеличение в свою очередь обусловливается тем, что в результате действия алкоголя повышается проходимость стенок кишечника, вследствие чего в кровь проникают нежелательные и опасные компоненты.

По словам ученых, в ответ на повышение уровня эндотоксинов в организме активизируется производство Т-клеток. Следствием данного процесса становятся лихорадка и острое, разрушительное для тканей организма воспаление.

«Даже один раз превысив дозу алкоголя, мы рискуем получить сильнейший иммунный ответ», - предостерегли научные эксперты.

Под превышением дозы спиртного ученые подразумевают: для мужчин - употребление больше 5 порций крепкого алкоголя за два часа, а для женщин – больше 4 порций.

В том, что употребление алкоголя способствует опасному «загрязнению» крови, специалисты убедились во время эксперимента. В рамках этих испытаний мужчины и женщины употребляли крепкий алкоголь, после чего у них в разное время брались для анализа образцы крови.

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Благодаря такой проверке в крови добровольцев были обнаружены ДНК бактерий, служившие доказательством прохождения бактерий через стенки кишечника. При этом выяснилось, что токсичность крови у женщин была более высокой по сравнению с мужчинами.
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 Теги: алкоголь, свойство

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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