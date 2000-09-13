Раздел: Медицина
Выявлено еще одно вредное свойство алкогольных напитков
Эксперты предостерегли любителей выпить.
Ученые из Медицинской школы Университета Массачусетса в США установили, что прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника. В результате усиливается засоренность крови токсинами, что может провоцировать нежелательные иммунные реакции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Авторы данного исследования обнаружили: употребление алкоголя в высокой концентрации может вызывать сильный иммунный ответ. Это связано с тем, что в крови повышается уровень эндотоксинов. Их увеличение в свою очередь обусловливается тем, что в результате действия алкоголя повышается проходимость стенок кишечника, вследствие чего в кровь проникают нежелательные и опасные компоненты.
По словам ученых, в ответ на повышение уровня эндотоксинов в организме активизируется производство Т-клеток. Следствием данного процесса становятся лихорадка и острое, разрушительное для тканей организма воспаление.
«Даже один раз превысив дозу алкоголя, мы рискуем получить сильнейший иммунный ответ», - предостерегли научные эксперты.
Под превышением дозы спиртного ученые подразумевают: для мужчин - употребление больше 5 порций крепкого алкоголя за два часа, а для женщин – больше 4 порций.
В том, что употребление алкоголя способствует опасному «загрязнению» крови, специалисты убедились во время эксперимента. В рамках этих испытаний мужчины и женщины употребляли крепкий алкоголь, после чего у них в разное время брались для анализа образцы крови.
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Благодаря такой проверке в крови добровольцев были обнаружены ДНК бактерий, служившие доказательством прохождения бактерий через стенки кишечника. При этом выяснилось, что токсичность крови у женщин была более высокой по сравнению с мужчинами.
Ученые из Медицинской школы Университета Массачусетса в США установили, что прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника. В результате усиливается засоренность крови токсинами, что может провоцировать нежелательные иммунные реакции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Авторы данного исследования обнаружили: употребление алкоголя в высокой концентрации может вызывать сильный иммунный ответ. Это связано с тем, что в крови повышается уровень эндотоксинов. Их увеличение в свою очередь обусловливается тем, что в результате действия алкоголя повышается проходимость стенок кишечника, вследствие чего в кровь проникают нежелательные и опасные компоненты.
По словам ученых, в ответ на повышение уровня эндотоксинов в организме активизируется производство Т-клеток. Следствием данного процесса становятся лихорадка и острое, разрушительное для тканей организма воспаление.
«Даже один раз превысив дозу алкоголя, мы рискуем получить сильнейший иммунный ответ», - предостерегли научные эксперты.
Под превышением дозы спиртного ученые подразумевают: для мужчин - употребление больше 5 порций крепкого алкоголя за два часа, а для женщин – больше 4 порций.
В том, что употребление алкоголя способствует опасному «загрязнению» крови, специалисты убедились во время эксперимента. В рамках этих испытаний мужчины и женщины употребляли крепкий алкоголь, после чего у них в разное время брались для анализа образцы крови.
Читайте также: Назван доступный способ снизить давление и продлить жизнь
Благодаря такой проверке в крови добровольцев были обнаружены ДНК бактерий, служившие доказательством прохождения бактерий через стенки кишечника. При этом выяснилось, что токсичность крови у женщин была более высокой по сравнению с мужчинами.
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