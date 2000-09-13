Вакцинация стала обязательным условием для посещения садиков и школ

Похожие новости по теме

По существующему законодательству все дети подлежат обязательной профилактической вакцинации. Если ребёнок не привит, то в детское дошкольное, а затем и в школьное, учреждение, его категорически не примут.

Проведенное в США новое исследование, обнаружило, что на отказ от прививок в первую очередь влияют социальные факторы, а не забота о здоровье ребенка или собственные принципы родителей. В опросе, который провел Госуниверситет Техаса, приняли участие родители около 200 первенцев. Было выяснено, что в решении о вакцинации