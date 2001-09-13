Раздел: Медицина
Ученые рассказали, что нужно есть для понижения холестерина
Этот простой продукт поможет защитить сердце от негативных воздействий.
Миллионы людей имеют повышенный уровень холестерина, который грозит им болезнями сердца. Включение в рацион этого молочного продукта поможет уменьшить опасность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Статистика показывает, что у каждого второго жителя нашей страны отмечается повышенный уровень холестерина. А это значит, что из-за слишком большого количества липидов в крови кровеносные сосуды постепенно засоряются, что препятствует нормальному протоку крови по организму.
Особенно опасно, если кровь не поступает в сердце в том количестве, которое для этого требуется. Именно поэтому высокий уровень «плохого» холестерина чаще всего заканчивается инфарктом. Существуют лекарства вроде статинов, которые предназначены для борьбы с этим явлением, но они имеют побочные эффекты.
К счастью, включение в рацион определённого рода продуктов питания может помочь решить одну из самых серьезных проблем человечества. Недавнее исследование показало, что одним из самых эффективных продуктов является жирный сыр.
Ученые из Университетского колледжа в Дублине измерили воздействие этого молочного продукта на показатели холестерина. Участники эксперимента употребляли по 120 г жирного сыра каждый день в течение 6 недель и столкнулись с позитивными эффектами.
Читайте также: Выявлено еще одно вредное свойство алкогольных напитков
Результаты показывают, что употребление сыра как составной части диеты по снижению уровня холестерина приводит к прочищению артерий. Это радостная новость для миллионов любителей сыра в нашей стране, которым часто советуют не увлекаться жирными разновидностями продукта, якобы имеющими негативные последствия для здоровья.
Миллионы людей имеют повышенный уровень холестерина, который грозит им болезнями сердца. Включение в рацион этого молочного продукта поможет уменьшить опасность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Статистика показывает, что у каждого второго жителя нашей страны отмечается повышенный уровень холестерина. А это значит, что из-за слишком большого количества липидов в крови кровеносные сосуды постепенно засоряются, что препятствует нормальному протоку крови по организму.
Особенно опасно, если кровь не поступает в сердце в том количестве, которое для этого требуется. Именно поэтому высокий уровень «плохого» холестерина чаще всего заканчивается инфарктом. Существуют лекарства вроде статинов, которые предназначены для борьбы с этим явлением, но они имеют побочные эффекты.
К счастью, включение в рацион определённого рода продуктов питания может помочь решить одну из самых серьезных проблем человечества. Недавнее исследование показало, что одним из самых эффективных продуктов является жирный сыр.
Ученые из Университетского колледжа в Дублине измерили воздействие этого молочного продукта на показатели холестерина. Участники эксперимента употребляли по 120 г жирного сыра каждый день в течение 6 недель и столкнулись с позитивными эффектами.
Читайте также: Выявлено еще одно вредное свойство алкогольных напитков
Результаты показывают, что употребление сыра как составной части диеты по снижению уровня холестерина приводит к прочищению артерий. Это радостная новость для миллионов любителей сыра в нашей стране, которым часто советуют не увлекаться жирными разновидностями продукта, якобы имеющими негативные последствия для здоровья.
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