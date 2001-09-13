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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, что нужно есть для понижения холестерина

Ученые рассказали, что нужно есть для понижения холестерина Этот простой продукт поможет защитить сердце от негативных воздействий.

Миллионы людей имеют повышенный уровень холестерина, который грозит им болезнями сердца. Включение в рацион этого молочного продукта поможет уменьшить опасность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Статистика показывает, что у каждого второго жителя нашей страны отмечается повышенный уровень холестерина. А это значит, что из-за слишком большого количества липидов в крови кровеносные сосуды постепенно засоряются, что препятствует нормальному протоку крови по организму.

Особенно опасно, если кровь не поступает в сердце в том количестве, которое для этого требуется. Именно поэтому высокий уровень «плохого» холестерина чаще всего заканчивается инфарктом. Существуют лекарства вроде статинов, которые предназначены для борьбы с этим явлением, но они имеют побочные эффекты.

К счастью, включение в рацион определённого рода продуктов питания может помочь решить одну из самых серьезных проблем человечества. Недавнее исследование показало, что одним из самых эффективных продуктов является жирный сыр.

Ученые из Университетского колледжа в Дублине измерили воздействие этого молочного продукта на показатели холестерина. Участники эксперимента употребляли по 120 г жирного сыра каждый день в течение 6 недель и столкнулись с позитивными эффектами.

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Результаты показывают, что употребление сыра как составной части диеты по снижению уровня холестерина приводит к прочищению артерий. Это радостная новость для миллионов любителей сыра в нашей стране, которым часто советуют не увлекаться жирными разновидностями продукта, якобы имеющими негативные последствия для здоровья.
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 Теги: сыр, холестерин

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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