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Раздел: Медицина  
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Стало известно, как недостаток сна влияет на печень

Стало известно, как недостаток сна влияет на печень Недосыпание значительно вредит организму человека.

Печень человека, как выяснилось, сильно страдает от недосыпа. Недостаток сна провоцирует опасные нарушения в функциях этого органа, данный факт установили ученые из японского Университета Тохо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Исследователи установили, что печень может страдать даже не от хронического недосыпа, - а всего лишь от одной ночи, проведенной без сна. Японские специалисты констатировали: одной бессонной ночи достаточно, чтобы спровоцировать сбой в процессах производства печенью глюкозы и расщепления инсулина. На этом фоне, как следствие, вырастает вероятность развития стеатоза печени, известного также как «жирная печень, и сахарного диабета второго типа.

Когда во время эксперимента с мышами ученые лишали одну группу животных ночного сна, оказалось, что уже после одной ночи недосыпа в крови грызунов значительно возрастали уровни глюкозы и жиров. Исследователи отмечают, что рост жиров в организме является ответной реакцией организма на действие инсулина, с которым перестает «дружить» печень. Нехватка ночного сна влияет на ферменты, регулирующие метаболизм в печени, заявили в итоге научные специалисты.

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Предыдущее исследование ученых показало, что уменьшать воспаление печени эффективно помогает овсянка. Эта крупа снижает количество висцерального жира, высокий уровень которого в организме специалисты связывают с нарушением гормонального фона и обмена веществ.
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 Теги: сон, печень

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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