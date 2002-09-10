Раздел: Медицина
Стало известно, как недостаток сна влияет на печень
Недосыпание значительно вредит организму человека.
Печень человека, как выяснилось, сильно страдает от недосыпа. Недостаток сна провоцирует опасные нарушения в функциях этого органа, данный факт установили ученые из японского Университета Тохо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Исследователи установили, что печень может страдать даже не от хронического недосыпа, - а всего лишь от одной ночи, проведенной без сна. Японские специалисты констатировали: одной бессонной ночи достаточно, чтобы спровоцировать сбой в процессах производства печенью глюкозы и расщепления инсулина. На этом фоне, как следствие, вырастает вероятность развития стеатоза печени, известного также как «жирная печень, и сахарного диабета второго типа.
Когда во время эксперимента с мышами ученые лишали одну группу животных ночного сна, оказалось, что уже после одной ночи недосыпа в крови грызунов значительно возрастали уровни глюкозы и жиров. Исследователи отмечают, что рост жиров в организме является ответной реакцией организма на действие инсулина, с которым перестает «дружить» печень. Нехватка ночного сна влияет на ферменты, регулирующие метаболизм в печени, заявили в итоге научные специалисты.
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Предыдущее исследование ученых показало, что уменьшать воспаление печени эффективно помогает овсянка. Эта крупа снижает количество висцерального жира, высокий уровень которого в организме специалисты связывают с нарушением гормонального фона и обмена веществ.
Печень человека, как выяснилось, сильно страдает от недосыпа. Недостаток сна провоцирует опасные нарушения в функциях этого органа, данный факт установили ученые из японского Университета Тохо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Исследователи установили, что печень может страдать даже не от хронического недосыпа, - а всего лишь от одной ночи, проведенной без сна. Японские специалисты констатировали: одной бессонной ночи достаточно, чтобы спровоцировать сбой в процессах производства печенью глюкозы и расщепления инсулина. На этом фоне, как следствие, вырастает вероятность развития стеатоза печени, известного также как «жирная печень, и сахарного диабета второго типа.
Когда во время эксперимента с мышами ученые лишали одну группу животных ночного сна, оказалось, что уже после одной ночи недосыпа в крови грызунов значительно возрастали уровни глюкозы и жиров. Исследователи отмечают, что рост жиров в организме является ответной реакцией организма на действие инсулина, с которым перестает «дружить» печень. Нехватка ночного сна влияет на ферменты, регулирующие метаболизм в печени, заявили в итоге научные специалисты.
Читайте также: Ученые рассказали, что нужно есть для понижения холестерина
Предыдущее исследование ученых показало, что уменьшать воспаление печени эффективно помогает овсянка. Эта крупа снижает количество висцерального жира, высокий уровень которого в организме специалисты связывают с нарушением гормонального фона и обмена веществ.
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