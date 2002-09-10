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Раздел: Медицина  
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Эти простые советы помогут начать похудение

Эти простые советы помогут начать похудение Мотивация - важный компонент успешного похудения.

Далеко не каждая девушка довольна своей фигурой полностью, поэтому тема похудения актуальна для многих дам. Далеко не у каждой женщины есть возможность ходить в спортзал, чтобы избавиться от лишних килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Для начала разберитесь со своей головой. На снижение веса нужно настроиться психологически и договориться с собой, чтобы не было срывов. Обязательно поставьте для себя цель и найдите мотивацию. Разумеется, важно понимать, что нельзя издеваться над собой, голодать и так далее.

Поэтому лучше всего - начать с малого, например, снизить количество употребляемого сладкого и изменить свой рацион без ущерба для организма. Можно завести дневник питания. Современные гаджеты позволяют установить специальные программы, в которых вы можете записывать все, что было съедено, и считать количество калорий.

Обязательно находите время на занятия спортом и уделяйте тренировкам минимум полчаса пару раз в неделю. Постепенно увеличивайте количество занятий и интенсивность нагрузок.

На ужин готовьте легкие блюда из овощей. Последний прием пищи должен быть не позднее пары часов до сна.

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Отмечайте свои достижения. Ведь когда можно увидеть результат наглядно, то мотивация становится еще больше. Когда хочется все бросить, съесть в одиночку огромный торт и лежать целый день на диване, откройте дневник достижений и поймите, что у вас есть сила воли.
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 Теги: похудение, советы

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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