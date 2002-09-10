Раздел: Медицина
Эти простые советы помогут начать похудение
Мотивация - важный компонент успешного похудения.
Далеко не каждая девушка довольна своей фигурой полностью, поэтому тема похудения актуальна для многих дам. Далеко не у каждой женщины есть возможность ходить в спортзал, чтобы избавиться от лишних килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Для начала разберитесь со своей головой. На снижение веса нужно настроиться психологически и договориться с собой, чтобы не было срывов. Обязательно поставьте для себя цель и найдите мотивацию. Разумеется, важно понимать, что нельзя издеваться над собой, голодать и так далее.
Поэтому лучше всего - начать с малого, например, снизить количество употребляемого сладкого и изменить свой рацион без ущерба для организма. Можно завести дневник питания. Современные гаджеты позволяют установить специальные программы, в которых вы можете записывать все, что было съедено, и считать количество калорий.
Обязательно находите время на занятия спортом и уделяйте тренировкам минимум полчаса пару раз в неделю. Постепенно увеличивайте количество занятий и интенсивность нагрузок.
На ужин готовьте легкие блюда из овощей. Последний прием пищи должен быть не позднее пары часов до сна.
Читайте также: Стало известно, как недостаток сна влияет на печень
Отмечайте свои достижения. Ведь когда можно увидеть результат наглядно, то мотивация становится еще больше. Когда хочется все бросить, съесть в одиночку огромный торт и лежать целый день на диване, откройте дневник достижений и поймите, что у вас есть сила воли.
Далеко не каждая девушка довольна своей фигурой полностью, поэтому тема похудения актуальна для многих дам. Далеко не у каждой женщины есть возможность ходить в спортзал, чтобы избавиться от лишних килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Для начала разберитесь со своей головой. На снижение веса нужно настроиться психологически и договориться с собой, чтобы не было срывов. Обязательно поставьте для себя цель и найдите мотивацию. Разумеется, важно понимать, что нельзя издеваться над собой, голодать и так далее.
Поэтому лучше всего - начать с малого, например, снизить количество употребляемого сладкого и изменить свой рацион без ущерба для организма. Можно завести дневник питания. Современные гаджеты позволяют установить специальные программы, в которых вы можете записывать все, что было съедено, и считать количество калорий.
Обязательно находите время на занятия спортом и уделяйте тренировкам минимум полчаса пару раз в неделю. Постепенно увеличивайте количество занятий и интенсивность нагрузок.
На ужин готовьте легкие блюда из овощей. Последний прием пищи должен быть не позднее пары часов до сна.
Читайте также: Стало известно, как недостаток сна влияет на печень
Отмечайте свои достижения. Ведь когда можно увидеть результат наглядно, то мотивация становится еще больше. Когда хочется все бросить, съесть в одиночку огромный торт и лежать целый день на диване, откройте дневник достижений и поймите, что у вас есть сила воли.
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