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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали продукты, улучшающие зрение лучше моркови

Врачи назвали продукты, улучшающие зрение лучше морковиВ список полезных для органов зрения продуктов вошел шпинат.

Современный человек постоянно напрягает свое зрение, смотрит в экран монитора или смартфона.

Чтобы улучшить качество зрения, в свой рацион питания следует включать продукты, которые помогают укрепить кровеносные сосуды и активизировать кровообращение системы органов зрения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.

Некоторые научные исследования свидетельствуют: для качественного зрения и здоровых глаз необходимо ежедневно употреблять продукты, богатые витаминами А и С, данные нутриенты обеспечивают защиту сосудам глазного яблока и поддерживают целостность сетчатки.

Всем известно, что идеальный для поддержки зрения продукт в этом плане – обычная морковка. В ней содержится бета-каротин, который превращается в человеческом организме в столь ценный для хорошего зрения витамин А. Также продуктом, который богат витамином А, является говяжья печень, которую иногда даже называют животным аналогом моркови.

Кроме того, для улучшения зрения врачи настоятельно рекомендуют включать в рацион питания апельсины и куриные яйца, также обеспечивающие организм витаминами А и С. Для остроты зрения очень полезно есть чернику.

В список полезных для органов зрения продуктов вошел также шпинат. Его употребление способствует профилактике катаракты и возрастных изменений, заявили медики. Пользу глазу могут принести и жирные сорта рыбы – например, та же селедка, которая содержит в себе много омега-3 жирных кислот.

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Кроме того, глаза очень «любят» миндаль. В нем содержится витамин Е, который является самым важным антиоксидантом для здоровья глаз, поскольку предотвращает развитие катаракты и слепоты.
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 Теги: продукты, улучшение зрения

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Сегодня, 11:33 » Автор: Ирина Шевченко
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