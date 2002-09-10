Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы
Этот простой продукт убережет от инфаркта.
В Канаде научные специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила опубликовали статью о том, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно употреблять продукты с высоким уровнем ненасыщенных жиров и, в частности, оливковое масло.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Канадские исследователи смогли убедиться в том, что употребление оливкового масла активизирует белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV). Влияние этого компонента на процесс кроветворения обеспечивает организму защиту от инфаркта и инсульта, установили они.
Эксперты заявили о том, что ApoA-IV прекращает действие мембранного белка гликопротеина IIb/IIIa, тем самым блокируя активность тромбоцитов, опасных для сердца и сосудов. Высокая активность тромбоцитов усиливает процесс сгущения крови, что грозит закупоркой сосудов и тромбозами, способными стать провокаторами сосудистых патологий, включая инсульты и инфаркты. По статистике, в современном мире именно подобные сердечно-сосудистые нарушения являются самой частой причиной смерти.
«При употреблении продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, кровоток облегчается благодаря включению ApoA-IV», - сообщили авторы проекта.
Читайте также: Назван один из самых полезных фруктов для печени
Напомним, что самый высокий риск тромбов и сосудистых приступов наблюдается после ночного пробуждения, когда кровь в сосудах и артериях более густая.
В Канаде научные специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила опубликовали статью о том, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно употреблять продукты с высоким уровнем ненасыщенных жиров и, в частности, оливковое масло.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Канадские исследователи смогли убедиться в том, что употребление оливкового масла активизирует белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV). Влияние этого компонента на процесс кроветворения обеспечивает организму защиту от инфаркта и инсульта, установили они.
Эксперты заявили о том, что ApoA-IV прекращает действие мембранного белка гликопротеина IIb/IIIa, тем самым блокируя активность тромбоцитов, опасных для сердца и сосудов. Высокая активность тромбоцитов усиливает процесс сгущения крови, что грозит закупоркой сосудов и тромбозами, способными стать провокаторами сосудистых патологий, включая инсульты и инфаркты. По статистике, в современном мире именно подобные сердечно-сосудистые нарушения являются самой частой причиной смерти.
«При употреблении продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, кровоток облегчается благодаря включению ApoA-IV», - сообщили авторы проекта.
Читайте также: Назван один из самых полезных фруктов для печени
Напомним, что самый высокий риск тромбов и сосудистых приступов наблюдается после ночного пробуждения, когда кровь в сосудах и артериях более густая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
988
0
Также советуем посмотреть
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
- Праздник не прекращается: в Сети высмеяли новых «звездных» гостей боевиков
- Названа самая уязвимая часть Крымского моста
- Как люди Плотницкого специально обстреливали Луганск
- «Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
- «Визиткой Яроша» уже не обманешь
- Сеть не на шутку напугал червь-призрак
- Красный Крест отправил на Донбасс четыре грузовика гумпомощи
- Насиров знатно оконфузился с вопросом о начале Второй Мировой
- Ни убить, ни фейк состряпать
- В семье американцев поселился «полтергейст»
- Роскосмос: совершенно невероятная история
- На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
Оставьте свой комментарий