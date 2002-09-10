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Раздел: Медицина  
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Назван один из самых полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы

Назван один из самых полезных продуктов для сердечно-сосудистой системыЭтот простой продукт убережет от инфаркта.

В Канаде научные специалисты Исследовательского центра биотехнологий при Больнице Святого Михаила опубликовали статью о том, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно употреблять продукты с высоким уровнем ненасыщенных жиров и, в частности, оливковое масло.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Канадские исследователи смогли убедиться в том, что употребление оливкового масла активизирует белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV). Влияние этого компонента на процесс кроветворения обеспечивает организму защиту от инфаркта и инсульта, установили они.

Эксперты заявили о том, что ApoA-IV прекращает действие мембранного белка гликопротеина IIb/IIIa, тем самым блокируя активность тромбоцитов, опасных для сердца и сосудов. Высокая активность тромбоцитов усиливает процесс сгущения крови, что грозит закупоркой сосудов и тромбозами, способными стать провокаторами сосудистых патологий, включая инсульты и инфаркты. По статистике, в современном мире именно подобные сердечно-сосудистые нарушения являются самой частой причиной смерти.

«При употреблении продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, кровоток облегчается благодаря включению ApoA-IV», - сообщили авторы проекта.

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Напомним, что самый высокий риск тромбов и сосудистых приступов наблюдается после ночного пробуждения, когда кровь в сосудах и артериях более густая.
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 Теги: оливковое масло, польза для сердца

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Сегодня, 16:15 » Автор: Ирина Шевченко
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