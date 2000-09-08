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Эти продукты уменьшат риск преждевременной смерти и заболеваний сердца

Эти продукты уменьшат риск преждевременной смерти и заболеваний сердцаУпотребление 3 порций молочных продуктов снижает риск смерти

Ученые Университета Макмастера (Канада) установили количество порций молочных продуктов, которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В исследовании приняли участие более 126 тысяч человек из 21 страны. За ними наблюдали почти 10 лет. За все время эксперимента зарегистрировали 7,7 тысячи смертей и 8,5 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Всех добровольцев поделили на 4 группы в соответствии с количеством порций молочных продуктов.

Одна порция молочных продуктов это или стакан молока, или 244 грамма йогурта, 15 граммов сыра или 5 граммов сливочного масла.

Эксперимент показал, что те кто ел больше молочных продуктов (3,2 порции в среднем), уменьшили риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин на 2,2%, по сравнению с людьми, которые не употребляли их.

По данным ученых, самым полезным оказалась нежирная молочная продукция (в количестве 2,9 порции), которая снижала вероятность преждевременной смерти на 1,1%.

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Вывод ученых таков: употребление 3 порций молочных продуктов снижает риск смерти и сердечно-сосудистых болезней.

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 Теги: продукты, сердце

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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