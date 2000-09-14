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Медики рассказали о влиянии смартфонов на здоровье человека

Медики рассказали о влиянии смартфонов на здоровье человекаХотя у мобильных телефонов имеется радиочастотное излучение, его влияние на клетки слишком несущественно

По поводу влияния смартфонов на организм человека было высказано немало предостережений, но все же оно пока изучено недостаточно, чтобы делать однозначный вывод, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Ученый Швейцарского института тропических исследований и общественного здоровья Мартин Рёсли заявил о том, что излучение смартфонов не может провоцировать развитие рака, как иногда это утверждают.

Хотя у мобильных телефонов имеется радиочастотное излучение, его влияние на клетки слишком несущественно и не может вызывать прямого повреждения структуры ДНК, связанной с развитием рака, утверждает эксперт.

«У смартфонов очень низкое радиоизлучение, такое же как у теле- и радиосигналов. Оно не является ионизирующим, не радиоактивно и несравнимо с рентгеновскими лучами,», - сказал Рёсли в интервью Deutsche Welle.

По мнению ученого, частое использование смартфона не связано с возникновением опухолей головного мозга. В пользу такого мнения, считает он, говорит хотя бы тот факт, что за последние двадцать лет не произошло никакого существенного роста заболеваемости раком головного мозга.

С этим согласен и эпидемиолог Франк де Вохт из Бристольского университета.

«Если бы использование мобильных телефонов значительно увеличивало риск серьезных заболеваний, это быстро было бы выявлено при помощи современных научных методов», - заметил специалист.

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В то же время исследование того же Мартина Рёсли свидетельствуют о том, что привычка пользоваться смартфонами снижает качество памяти у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Выяснилось, в частности, что способность подростков запоминать информацию, особенно абстрактного свойства, существенно страдает из-за негативного действия электромагнитного излучения от смартфонов. При этом, как смогли установить специалисты, функция памяти под воздействием радиоволн сильнее всего снижалась, когда телефон держали у правого уха.
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 Теги: смартфон, здоровье

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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