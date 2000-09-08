Раздел: Медицина
Медики назвали тревожные симптомы рака легких
Устойчивый кашель является наиболее часто встречающимся симптомом рака легких на ранней стадии.
Рак легких остается в нашей стране самым распространённым злокачественным новообразованием среди мужчин. Эксперты назвали 9 предупреждающих признаков, по которым эту болезнь можно засечь на ранней стадии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Устойчивый кашель является наиболее часто встречающимся симптомом рака легких на ранней стадии. Естественно, что кашель вообще часто сопровождает курильщиков, и его наличие не говорит о начале злокачественных новообразований. Однако к нему стоит прислушаться, и если он сохраняется слишком долго, то есть смысл проверить организм у врача. Особенно, если вы заметили изменения в характере кашля. Кроме того, когда вдруг начали кашлять кровью или неожиданно большим количеством слизи, то в этом случае визит к врачу просто необходим. Обратите внимание также на изменения в тембре голоса. К примеру, когда у вас вдруг возникает хрипотца, или голос неожиданно меняется.
Тревожным симптомом являются изменения в дыхании, включая одышку. Они могут быть следствием проникновения опухоли в воздушные проходы, которые начинают закрываться. Иногда при дыхании возникает посвистывание, которое кажется чем-то невинным и даже забавным. Однако оно тоже говорит о проблемах с воздушными проходами. Никогда не игнорируйте боли в грудной клетке, особенно если они долго не проходят сами по себе. При опухолях легких эти боли также могут отдавать в грудь, плечи или спину.
Читайте также: Медики назвали ранние симптомы рака
Очень многие злокачественные новообразования сопровождаются необъяснимой потерей веса, которая происходит очень быстро. Рак легких часто выражается болями в костях, которые усиливаются в ночное время. Не следует игнорировать и головные боли, хотя в случае рака легких они могут свидетельствовать о том, что он уже дал метастазы в мозг, и победить болезнь невозможно.
Рак легких остается в нашей стране самым распространённым злокачественным новообразованием среди мужчин. Эксперты назвали 9 предупреждающих признаков, по которым эту болезнь можно засечь на ранней стадии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Устойчивый кашель является наиболее часто встречающимся симптомом рака легких на ранней стадии. Естественно, что кашель вообще часто сопровождает курильщиков, и его наличие не говорит о начале злокачественных новообразований. Однако к нему стоит прислушаться, и если он сохраняется слишком долго, то есть смысл проверить организм у врача. Особенно, если вы заметили изменения в характере кашля. Кроме того, когда вдруг начали кашлять кровью или неожиданно большим количеством слизи, то в этом случае визит к врачу просто необходим. Обратите внимание также на изменения в тембре голоса. К примеру, когда у вас вдруг возникает хрипотца, или голос неожиданно меняется.
Тревожным симптомом являются изменения в дыхании, включая одышку. Они могут быть следствием проникновения опухоли в воздушные проходы, которые начинают закрываться. Иногда при дыхании возникает посвистывание, которое кажется чем-то невинным и даже забавным. Однако оно тоже говорит о проблемах с воздушными проходами. Никогда не игнорируйте боли в грудной клетке, особенно если они долго не проходят сами по себе. При опухолях легких эти боли также могут отдавать в грудь, плечи или спину.
Читайте также: Медики назвали ранние симптомы рака
Очень многие злокачественные новообразования сопровождаются необъяснимой потерей веса, которая происходит очень быстро. Рак легких часто выражается болями в костях, которые усиливаются в ночное время. Не следует игнорировать и головные боли, хотя в случае рака легких они могут свидетельствовать о том, что он уже дал метастазы в мозг, и победить болезнь невозможно.
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