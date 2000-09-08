Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть лук
Назван овощ, который должен быть в рационе ежедневно.
Его ежедневное употребление эффективно снижает уровень холестерина, улучшает иммунную защиту организма от вирусов, а также активизирует метаболизм и способствует омоложению кожи.
Медики настоятельно рекомендуют включить в рацион питания красный лук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Красный лук отличается повышенным содержанием веществ антоцианов, придающих ему характерный цвет. Попадая в организм, эти вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и уменьшению содержание холестерина. Если употреблять красный лук в течение 2-3 месяцев, уровень холестерина может уменьшиться на 20%.
Красный лук является источником витаминов А, В, С и РР. Такой состав стимулирует работу пищеварительного тракта, а также метаболизм и способствует похудению. Позитивно влияя на состояние кровеносных сосудов и пищеварение, компоненты красного лука дают также эффект улучшения состояния кожи, ее омоложения.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «Food Research International», вещества красного лука могут убивать опухолевые клетки. В частности, содержащийся в нем кверцетин действует как уничтожитель опухолевых клеток толстой кишки, молочной железы.
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Помимо того, красный лук содержит кислоту, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительного тракта, и рекомендуется врачами тем, кто испытывает постоянные боли в желудке. Не стоит забывать и о том, что красный лук, подобно белому, способен быть антисептиком при вирусных и бактериальных болезнях.
Его ежедневное употребление эффективно снижает уровень холестерина, улучшает иммунную защиту организма от вирусов, а также активизирует метаболизм и способствует омоложению кожи.
Медики настоятельно рекомендуют включить в рацион питания красный лук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Красный лук отличается повышенным содержанием веществ антоцианов, придающих ему характерный цвет. Попадая в организм, эти вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и уменьшению содержание холестерина. Если употреблять красный лук в течение 2-3 месяцев, уровень холестерина может уменьшиться на 20%.
Красный лук является источником витаминов А, В, С и РР. Такой состав стимулирует работу пищеварительного тракта, а также метаболизм и способствует похудению. Позитивно влияя на состояние кровеносных сосудов и пищеварение, компоненты красного лука дают также эффект улучшения состояния кожи, ее омоложения.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «Food Research International», вещества красного лука могут убивать опухолевые клетки. В частности, содержащийся в нем кверцетин действует как уничтожитель опухолевых клеток толстой кишки, молочной железы.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть морепродукты
Помимо того, красный лук содержит кислоту, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительного тракта, и рекомендуется врачами тем, кто испытывает постоянные боли в желудке. Не стоит забывать и о том, что красный лук, подобно белому, способен быть антисептиком при вирусных и бактериальных болезнях.
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