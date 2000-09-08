Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, как "скинуть" 5 кг за неделю
Овсяная диета поможет сбросить лишние килограммы.
Держать свое тело в форме никогда не бывает лишним, а если на носу весна или, о ужас, пляжный сезон, то на пути к стройности не должно быть вообще никаких преград.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Любой специалист вам скажет, что диета без физической регулярной нагрузки не принесет желаемых результатов, и главное тут комплексный подход, а не временный эффект.
Овсяные диеты оказывают благотворное влияние на ЖКТ, при соблюдении правильного меню и избегании срывов. Полезные вещества, которые содержатся в овсяной крупе, прекрасно обволакивают стенки ЖКТ, помогая в восстановлении его работы. Овес считается отличным источником многих витаминов (В, А, К, Е), микроелементов (калий, фосфор, цинк, селен, магний), а также клетчатки.
Применять данные диеты рекомендует только после консультации с врачом, чтобы уточнить, какая из диет подойдет лично вам.
К тому же калорийность овсянки не более 362 кКал на каждые 100 гр продукта, поэтому она отличный помощник в похудении.
Эта овсяная диета рассчитана на срок от одной недели, и она поможет убрать около 5 килограммов ненавистного веса. Данная диета на овсяных хлопьях предусматривает также такие продукты: кефир (нежирный), орехи, сухофрукты, свежие и сушеные ягоды, зелень, овощи и мед.
Очень важным условием похудения во время этой диеты на овсянке является большое потребление чистой, конечно негазированной, воды – не менее 1,5 литра в день, в среднем – 2 литра и более. Разрешается и зеленый чай, но в умеренных количествах без фанатизма и без сахара. В вопросах диеты и правильном питании крайне важна регулярность, настойчивость и сила воли. Это именно тот случай, где уместна поговорка «тише едешь – дальше будешь». Нам ведь нужен долгосрочный (в идеале постоянный) результат после похудения, а не только во время диеты и пары дней после нее.
Жидкость во время данной диеты очень важно пить либо до еды, либо не ранее чем через 30-40 минут после еды. Но ни в коем случае не запивать овсянку водой сразу после ее употребления! В целом неделя на овсяной диете будет не очень простой, но весьма эффективной, хоть питание существенно и сократится на небольшой промежуток времени.
Подготовка продуктов к овсяной диете
В день понадобится около 500-600 гр овсянки, разделенной на 3 приема. Следовательно, на неделю будет необходимо запастись примерно 4 кг овсяной крупы, чтобы не прерывать диету, если вдруг овсяная крупа дома закончится.
Варить овсянку для данной диеты следует не так как обычно. Чтобы диета была эффективнее, сперва крупу (дневную порцию) накануне необходимо тщательно промыть, а затем залить холодной водой, разделить на несколько дневных порций (в среднем это три порции в день) и отправить на ночь в холодильник (и делать так в течение недели на каждый следующий день). Во время приготовления хлопьев ни в коем случае не добавляем приправ, специй, соли и масла!
Также понадобятся для овсяной диеты такие дополнительные продукты: кабачки, цветная капуста, брокколи, огурцы, помидоры, зелень, кефир, подсолнечное масло, ягоды (свежие или свежезамороженные), фрукты (груши или яблоки), сухофрукты, цитрусовые, мед, растительное масло (предпочтительно оливковое), орехи, натуральный низкокалорийный йогурт без наполнителя, спаржа, фасоль.
В свою очередь, многие диетологи отмечают, что безглютеновая диета помогает похудеть. Кроме того, есть люди, которые не могут потреблять продукты, в которых есть глютен – из-за неусваиваемости этого вещества организмом.
Глютен или клейковина – это высокомолекулярный белок, содержащийся в ряде злаковых культур. Аллергию на глютен чаще всего диагностируют у детей в возрасте 6-12 месяцев и взрослых от 30 до 40 лет.
Глютен содержится в большом количестве в большинстве злаковых культур, в частности, содержится во всех сортах пшеницы, ржи и ячменя. Поэтому хлеб, кондитерские изделия, хлопья и пиво содержат много клейковины, которая у некоторых вызывает аллергию. А еще есть продукты, в которых глютен вводят искусственно для повышения их эластичности.
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Напомним, что монодиета переносится довольно легко. По ее окончании важно придерживаться правильного питания, и не применять диету систематически, есть большая вероятность, что прежний вес быстро восстановится.
Держать свое тело в форме никогда не бывает лишним, а если на носу весна или, о ужас, пляжный сезон, то на пути к стройности не должно быть вообще никаких преград.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Любой специалист вам скажет, что диета без физической регулярной нагрузки не принесет желаемых результатов, и главное тут комплексный подход, а не временный эффект.
Овсяные диеты оказывают благотворное влияние на ЖКТ, при соблюдении правильного меню и избегании срывов. Полезные вещества, которые содержатся в овсяной крупе, прекрасно обволакивают стенки ЖКТ, помогая в восстановлении его работы. Овес считается отличным источником многих витаминов (В, А, К, Е), микроелементов (калий, фосфор, цинк, селен, магний), а также клетчатки.
Применять данные диеты рекомендует только после консультации с врачом, чтобы уточнить, какая из диет подойдет лично вам.
К тому же калорийность овсянки не более 362 кКал на каждые 100 гр продукта, поэтому она отличный помощник в похудении.
Эта овсяная диета рассчитана на срок от одной недели, и она поможет убрать около 5 килограммов ненавистного веса. Данная диета на овсяных хлопьях предусматривает также такие продукты: кефир (нежирный), орехи, сухофрукты, свежие и сушеные ягоды, зелень, овощи и мед.
Очень важным условием похудения во время этой диеты на овсянке является большое потребление чистой, конечно негазированной, воды – не менее 1,5 литра в день, в среднем – 2 литра и более. Разрешается и зеленый чай, но в умеренных количествах без фанатизма и без сахара. В вопросах диеты и правильном питании крайне важна регулярность, настойчивость и сила воли. Это именно тот случай, где уместна поговорка «тише едешь – дальше будешь». Нам ведь нужен долгосрочный (в идеале постоянный) результат после похудения, а не только во время диеты и пары дней после нее.
Жидкость во время данной диеты очень важно пить либо до еды, либо не ранее чем через 30-40 минут после еды. Но ни в коем случае не запивать овсянку водой сразу после ее употребления! В целом неделя на овсяной диете будет не очень простой, но весьма эффективной, хоть питание существенно и сократится на небольшой промежуток времени.
Подготовка продуктов к овсяной диете
В день понадобится около 500-600 гр овсянки, разделенной на 3 приема. Следовательно, на неделю будет необходимо запастись примерно 4 кг овсяной крупы, чтобы не прерывать диету, если вдруг овсяная крупа дома закончится.
Варить овсянку для данной диеты следует не так как обычно. Чтобы диета была эффективнее, сперва крупу (дневную порцию) накануне необходимо тщательно промыть, а затем залить холодной водой, разделить на несколько дневных порций (в среднем это три порции в день) и отправить на ночь в холодильник (и делать так в течение недели на каждый следующий день). Во время приготовления хлопьев ни в коем случае не добавляем приправ, специй, соли и масла!
Также понадобятся для овсяной диеты такие дополнительные продукты: кабачки, цветная капуста, брокколи, огурцы, помидоры, зелень, кефир, подсолнечное масло, ягоды (свежие или свежезамороженные), фрукты (груши или яблоки), сухофрукты, цитрусовые, мед, растительное масло (предпочтительно оливковое), орехи, натуральный низкокалорийный йогурт без наполнителя, спаржа, фасоль.
В свою очередь, многие диетологи отмечают, что безглютеновая диета помогает похудеть. Кроме того, есть люди, которые не могут потреблять продукты, в которых есть глютен – из-за неусваиваемости этого вещества организмом.
Глютен или клейковина – это высокомолекулярный белок, содержащийся в ряде злаковых культур. Аллергию на глютен чаще всего диагностируют у детей в возрасте 6-12 месяцев и взрослых от 30 до 40 лет.
Глютен содержится в большом количестве в большинстве злаковых культур, в частности, содержится во всех сортах пшеницы, ржи и ячменя. Поэтому хлеб, кондитерские изделия, хлопья и пиво содержат много клейковины, которая у некоторых вызывает аллергию. А еще есть продукты, в которых глютен вводят искусственно для повышения их эластичности.
Читайте также: Диетологи подсказали, как "убрать" живот и бока за неделю
Напомним, что монодиета переносится довольно легко. По ее окончании важно придерживаться правильного питания, и не применять диету систематически, есть большая вероятность, что прежний вес быстро восстановится.
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