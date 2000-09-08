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Раздел: Медицина  
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Названо лакомство, которое желательно есть каждый день

Названо лакомство, которое желательно есть каждый деньУченые рассказали о пользе ежедневной порции мороженого.

Мороженое - это один из наиболее полулярных и любимых десертов людей всех возрастов.

В ходе проведения опытов эксперты задействовали добровольцев, которые регулярно ели мороженое на завтрак, а затем выполняли тестовые задания, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Научные работники реализовали уникальный в своем роде эксперимент, итог которого позволил врачам зафиксировать интересную закономерность.

Оказалось, что регулярное употребление мороженого по утрам способствует развитию умственных способностей у людей.

По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая интеллект. Такой вывод сделали ученые из клинического центра, расположенного в Японии. Инициаторы исследований из Университета Керин сообщили, что съедая мороженное утром, человек существенно увеличивает собственную мозговую активность.

Медики утверждают, что в процессе осуществления испытаний им не удалось выяснить причину, из-за которой мороженое оказывает такое влияние на центральный отдел нервной системы человека. Японские специалисты заявили, что активность головного мозга возрастает после того, как люди съедают мороженое.

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В ходе проведения опытов эксперты задействовали добровольцев, которые регулярно ели мороженое на завтрак, а затем выполняли тестовые задания, определяющие степень их мозговой активности.
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 Теги: мороженое, польза для здоровья

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Сегодня, 18:06 » Автор: Ирина Шевченко
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